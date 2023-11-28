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Обявиха съдийските наряди за 19-ия кръг във Втора лига

Любомир Вушовски ще ръководи дербито между Монтана и Марек Дупница

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от БНТ
19:41, 28.11.2023
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
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Снимка: ФК Пирин Благоевград
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Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 19-ия кръг на Втора лига. Ето какви са те:

"Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 19-ти кръг - Втора лига
1 декември 2023 г., петък, 14:00 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч
ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков
4-ТИ: Тодор Недялков Киров
СН: Борис Димитров Борисов

2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.
Дунав Русе - ОФК Спартак Пл
ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров
4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров
СН: Живко Герганов Недялков

2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.
ФК Струмска слава (Радомир) - ФК Черноморец (Балчик)
ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Димитров Пилатов
4-ТИ: Антонио Тодоров Антов
СН: Владимир Йорданов Владимиров

2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.
ОФК Беласица - ОФК Янтра 2019 (Габрово)
ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Димитър Валентинов Мекушин
4-ТИ: Александър Емилов Вангелов
СН: Асен Йорданов Николов

3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ОФК Бдин 1923 (Видин) – ФК Черноморец 1919 (Бургас)
ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Иванов Михайлов
4-ТИ: Иван Стефанов Иванов
СН: Тихомир Димитров Костовски

3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
Спартак 1918 (Варна) - Спортист (Своге)
ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димо Неделчев Стоянов
4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров
СН: Ахмед Яшар Ахмед

3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.
ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II (София)
ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ангел Бориславов Станчев
4-ТИ: Георги Петров Стоянов
СН: Милко Петков Николов

4 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.
ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец II (Разград)
ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Радослав Георгинов Вутов
4-ТИ: Вилиян Весков Видинов
СН: Иван Захариев Вълчев

4 декември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Монтана 1921 - ФК Марек 1915
ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев
4-ТИ: Георги Георгиев Спасов
СН: Иво Величков Боев".

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#Съдийски назначения #Съдийска комисия #Втора Лига #футбол #БФС #съдии
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