Обявиха съдийските наряди за 19-ия кръг във Втора лига

Съдийската комисия към Българския футболен съюз обяви нарядите за 19-ия кръг на Втора лига. Ето какви са те:

"Първенство на България по футбол, Съдийски назначения 19-ти кръг - Втора лига

1 декември 2023 г., петък, 14:00 ч.

ПФК Добруджа 1919 - ФК Литекс Ловеч

ГС: Станимир Георгиев Тодоров АС1: Михаел Николаев Денчев АС2: Кристиян Ботев Минков

4-ТИ: Тодор Недялков Киров

СН: Борис Димитров Борисов



2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.

Дунав Русе - ОФК Спартак Пл

ГС: Любослав Бисеров Любомиров АС1: Виктор Андриянов Кукуянов АС2: Радостин Николов Бодуров

4-ТИ: Светослав Иванов Лазаров

СН: Живко Герганов Недялков



2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.

ФК Струмска слава (Радомир) - ФК Черноморец (Балчик)

ГС: Мустафа Севди Шефкет АС1: Владимир Здравков Хубенов АС2: Атанас Димитров Пилатов

4-ТИ: Антонио Тодоров Антов

СН: Владимир Йорданов Владимиров



2 декември 2023 г., събота, 14:00 ч.

ОФК Беласица - ОФК Янтра 2019 (Габрово)

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Стоян Иванов Стоянов АС2: Димитър Валентинов Мекушин

4-ТИ: Александър Емилов Вангелов

СН: Асен Йорданов Николов



3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ОФК Бдин 1923 (Видин) – ФК Черноморец 1919 (Бургас)

ГС: Валентин Любомиров Стефанов АС1: Красимир Владимиров Миланов АС2: Николай Иванов Михайлов

4-ТИ: Иван Стефанов Иванов

СН: Тихомир Димитров Костовски



3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

Спартак 1918 (Варна) - Спортист (Своге)

ГС: Борис Борисов Попов АС1: Теодор Пешев Петров АС2: Димо Неделчев Стоянов

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров

СН: Ахмед Яшар Ахмед



3 декември 2023 г., неделя, 14:00 ч.

ПФК Марица 1921 - ЦСКА 1948 II (София)

ГС: Димо Стоянов Димов АС1: Станимир Емилов Трифонов АС2: Ангел Бориславов Станчев

4-ТИ: Георги Петров Стоянов

СН: Милко Петков Николов



4 декември 2023 г., понеделник, 14:00 ч.

ПФК Септември Сф - ПФК Лудогорец II (Разград)

ГС: Мартин Иванов Марков АС1: Асен Крумов Крумов АС2: Радослав Георгинов Вутов

4-ТИ: Вилиян Весков Видинов

СН: Иван Захариев Вълчев



4 декември 2023 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Монтана 1921 - ФК Марек 1915

ГС: Любомир Николаев Вушовски АС1: Георги Димчев Великов АС2: Марин Иванов Бонев

4-ТИ: Георги Георгиев Спасов

СН: Иво Величков Боев".

Последвайте нашия канал "Спорт по БНТ" във Viber

Последвайте ни и във Фейсбук, за да сте винаги в час с последните спортни новини

Намерете БНТ в социалните мрежи: Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok