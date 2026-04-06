Оценяват Първа лига на 200 милиона евро

Първа лига е вдигнала своята стойност в последната година и доближава границата от 200 000 евро. Това показва последното обновяване на цените в сайта transferkmarkt.

По този показател родният елит е на 6-о място на Балканите от 12 държави. Начело е турската Суперлига, която е на стойност 1, 39 милиарда евро – почти десет пъти по-скъпа от българската. На второ място, но далеч назад по финансовите показатели, е Гърция – 538, 23 милиона.

На трета позиция е сръбската лига с внушителните 314, 95 млн, следвана от Румъния (239, 98) и Хърватия (201,58). Най-слабите футболни лиги на Балканите са тези на Северна Македония и Черна гора, оценени съответно на 36, 68 и 29, 05 милиона евро.