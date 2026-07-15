БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаква в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за т.нар. „Театрална афера“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
писател смолян заведе дело родопския драматичен театър заради отказ представят негова пиеса
Снимка: БТА
Слушай новината

Очаква се днес в Окръжния съд в Пловдив да започне делото за източване на милиони левове от бюджетите на театрите в Смолян и Разград. Т.нар. „Театрална афера“ избухна през есента на 2024-та година.

Тогава стана ясно, че са сключвани множество фиктивни трудови договори с хора, които са получавали солидни суми и дори не са се явявали на работните си места.

По случая са обвинени осем души, сред тях - директорите на театрите в Смолян и Разград, както и собственик на счетоводна фирма., през която са сключвани договорите, в последствие към нея са връщани изплатените суми.

Директорите на Родопския театър в Смолян – Румен Бечев и на Музикално-филхармоничния театър в Разград Левон Манукян са обвинени като съучастници в длъжностно присвояване.

Близо 1 милион и 800 хиляди лева е щетата за бюджета на Родопския театър. А малко над 1,5 милиона са присвоените средства от театъра в Разград. Други четирима души са привлечени към наказателна отговорност и за това, че са действали като ОПГ.

Заради аферата, няколко служители на Министерството на културата бяха освободени от постовете си.

#Театрална афера #Окръжен съд - Пловдив #Смолян #Разград #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
2
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на желаещите"
3
Румен Радев: Мястото на България не е в "Коалицията на...
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
4
Кои са десетте гимназии с най-висок бал в столицата
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е национална кауза, която ще рекламира България пред целия свят
5
Милена Милотинова: Домакинството на „Евровизия 2027“ е...
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев
6
Политици, близки и приятели се сбогуваха с Мартин Велев

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при рисково раждане на път за болницата в Русе
5
Роден в линейка: Шофьор и лекарски асистент спасиха бебе при...
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
6
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...

Още от: Криминално

52-годишен мъж е обвинен за убийството на жена в Карлово
52-годишен мъж е обвинен за убийството на жена в Карлово
Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев Сърбия ни предаде Стоян Мавродиев
Чете се за: 02:05 мин.
Шофьорката, опитала да избяга от полицията на Околовръстното в София, на свобода срещу 5000 евро Шофьорката, опитала да избяга от полицията на Околовръстното в София, на свобода срещу 5000 евро
Чете се за: 00:37 мин.
Издирването на 11-годишната Наталия продължава: МВР опроверга информацията, че пастрокът ѝ е бил забелязан в село Величково Издирването на 11-годишната Наталия продължава: МВР опроверга информацията, че пастрокът ѝ е бил забелязан в село Величково
Чете се за: 01:00 мин.
20-годишен младеж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион в Добринище 20-годишен младеж загина, след като се вряза с автомобила си в паркиран камион в Добринище
6115
Чете се за: 01:37 мин.
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар измами на стойност около 900 000 евро
23786
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков Задържаха областния председател на ДПС в Бургас Христо Широков
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия Премиерът Радев за войната в Украйна: Решението на конфликта не е в неговото удължаване, а в силна дипломатическа мисия
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа? Майчинство и работа - защо жените не се връщат по-рано на работа?
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
След смъртта на Филип: Шофьор с 3,59 промила катастрофира на същата...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
35-годишен мъж загина при катастрофа на пътя София - Варна край...
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Стоян Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване и е задържан за...
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
25 световни лидери присъстваха на най-мащабния военен парад в...
Чете се за: 02:57 мин.
Европа
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ