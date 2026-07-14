52-годишен мъж е обвинен за убийството на жена в Карлово

Окръжна прокуратура – Пловдив повдигна обвинение и задържа 52-годишен мъж за убийството на 53-годишна жена в Карлово. Според разследващите престъплението е извършено в условията на домашно насилие.

По първоначални данни двамата живеели на семейни начала в къща в града. На 12 юли между тях избухнал скандал, който прераснал в жесток побой. В резултат на нанесените удари жената е починала. Разследването сочи, че инцидентът е станал след употреба на алкохол. Срещу мъжа е повдигнато обвинение за умишлено убийство, извършено в условията на домашно насилие. Той е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

По случая се извършват активни процесуално-следствени действия. Назначена е съдебномедицинска експертиза, която трябва да установи точната причина за смъртта на жената.

Окръжна прокуратура – Пловдив утре ще внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“.