Очакват спад на цените на билетите за Мондиала 2026

Цените на билетите за предстоящото Световно първенство по футбол могат да претърпят сериозен спад в седмиците преди старта на турнира. Причината е, че пропуските, предлагани чрез платформата за препродажба, вече в редица случаи са значително по-евтини от тези, които ФИФА продава директно, съобщава агенция DPA.

Показателен е примерът с откриващия мач на САЩ срещу Парагвай в Лос Анджелис на 12 юни. След отварянето на новия прозорец за продажби билет от категория 1 в официалната система на ФИФА струва 2735 долара. В същото време в платформата за препродажба на организацията пропуски от същата категория могат да бъдат намерени за около 1300 долара – повече от два пъти по-ниска цена.

Темата предизвика коментари и отвъд футболните среди. Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе попитан от New York Post за високите цени на билетите за двубоя, а отговорът му беше лаконичен: „И аз не бих платил толкова.“

Преди няколко дни президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви по време на конгреса на централата, че интересът към турнира е огромен, като са били регистрирани близо 500 милиона заявки за билети.