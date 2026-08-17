ОФИ Крит привлече 17-годишен талант от Байер Леверкузен преди сблъсъка с ЦСКА

ОФИ Крит привлече 17-годишния Константинос Пападакис от Байер Леверкузен. Гръцкият клуб официално обяви трансфера днес, като младият футболист подписа договор за три години.

Пападакис е роден на 27 април 2009 г. в Германия и е преминал през школите на Фортуна Дюселдорф и Байер Леверкузен. Той може да играе както като централен защитник, така и в ролята на дефанзивен полузащитник.

Младият футболист е и национал на Гърция до 17 години. През миналия сезон той бе част от отбора на Байер до 19 години, като записа две участия в Младежката Шампионска лига. Пападакис взе участие в срещите срещу Бенфика и Манчестър Сити.

Преминаването му в ОФИ е поредната стъпка в развитието на играча, който е прекарал значителна част от футболната си подготовка в Германия. Критският клуб от своя страна продължава да залага на млади футболисти с перспектива за развитие.

Новото попълнение ще има възможност да се развива в родината на своите родители, след като до момента футболната му кариера е свързана основно с германския футбол.

За ОФИ трансферът идва в момент, в който тимът се подготвя за европейските си ангажименти. Гърците са съперник на ЦСКА в Лига Европа през сезон 2026/27. Първият мач е на 20 август (четвъртък) от 21:00 часа българско време на стадион „Панкритио“ в град Ираклион. Реваншът е на 27 август (четвъртък) от 21:00 часа на Националния стадион „Васил Левски“ в София.