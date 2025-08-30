Официално: Милан се подсили с нападател на Челси

Милан се подсили в атака с Кристофър Нкунку от Челси, който подписа договор с „росонерите“ до 30 юни 2030 г.

Французинът е роден в Лани сюр Марн на 14 ноември 1997 г. и израства в академията на Пари Сен Жермен, като дебютира в първия отбор на клуба през 2015 г. Той отбелязва 11 гола в 78 мача за парижкия гигант, спечелвайки три титли на Франция, две Купи на Франция, три Суперкупи на Франция и две титли от Купата на Лигата.

През лятото на 2019 г. офанзивният футболист преминава в РБ Лайпциг, за който изиграва 172 мача и отбелязва 70 гола.

През 2023 г. Нкунку се мести в Англия, за да се присъедини към Челси. Той завърши престоя си в Западен Лондон с 18 гола в 62 мача, като спечели Лигата на конференциите и световното клубно първенство.

Кристофър Нкунку направи своя дебют за националния отбор на Франция през март 2022 г, и към днешна дата той има 14 мача и 1 гол за страната си.

Офанзивният футболист ще носи фланелката с №18 в Милан.