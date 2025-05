Оклахома Сити постигна нов комфортен успех във финала на Запад

Оклахома Сити Тъндър спечели и второто си домакинство във финала на Западната конференция на Националната баскетболна асоциация на САЩ и Канада. Селекцията на Марк Дейно постигна нов комфортен успех срещу Минесота Тимбъруулвс със 118:103.

Така "гръмотевиците" вече водят с 2-0 победи в серията и се нуждаят само от два двубоя, за да се класират на първи голям финал от 2012 г. насам.

Мач №3 ще бъде първото домакинство на Минесота в серията, като двубоят е в неделя от 03:30 ч. българско време.

За разлика от първия мач в серията, Оклахома тръгна по-добре и благодарение на серия от 9 последователни точки спечели ранното надиграване със съперника. Звездното трио на домакините - Шей Гилджъс-Александър, Джейлън Уилямс и Чет Холмгрен, започна на високи обороти, вкарвайки 22 от 29-те точки на тима през първата четвърт. Минесота обаче сведе до минимум грешките си, показа добра стрелба от тройката и агресията от страна на Антъни Едуардс запазиха резултата в близки граници - 29:25.

Гостите получаваха добра продукция от пейката, с която дори успяваха на кратко да си върнат аванса. Алекс Карузо пък направи ново силно включване за "гръмотевиците", а в първия си мач след получения приз за Най-полезен играч на НБА Гилджъс-Александър продължи да блести и със своите 19 точки през първото полувреме осигури преднината за своя тим на почивката - 58:50.

В началото на втората част играта се накъса значително и резултатността спадна, като в първите четири минути бяха отбелязани едва 12 точки. (7:5 за Минесота). Впоследствие и двата отбора качиха на по-високи обороти, но подобно на първата среща отново на паркета по-добре стоеше Оклахома Сити Тъндър, който влезе в стряскаща форма и в края на третата четвърт поведе с цели 24 точки при 93:69.

Антъни Едуардс и братовчедът на Гилджъс-Александър Никийл Александър-Уокър дадоха импулс в играта на "горските вълци", които съкратиха значително изоставането си в последните 12 минути. Авансът на домакините обаче се оказа прекалено голям, а Джейлън Уилямс сякаш потуши искрата на съперника с ключова тройка за 112:99 при оставащи 2:17 минути. В крайна сметка "гръмотевиците" затвориха срещата с лекота след 118:103.

Шей Гилджъс-Александър отново бе най-резултатен за успеха на своя тим, като със своите 38 точки днес стана първият играч в историята на Оклахома Сити Тъндър с 30+ точки в пет последователни срещи в плейофите. Джейлън Уилямс също блесна с "дабъл-дабъл" - 26 точки и 10 борби, а Чет Холмгрен се отчете с 22 точки.

За Минесота Тимбъруулвс Антъни Едуардс се отличи с 32 точки и 9 овладени под двата ринга топки, Джейлън МакДаниелс се включи с 22 точки.