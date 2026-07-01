Около 200 сигнала за мазутни замърсявания по Черноморието са постъпили в МОСВ през юни

От началото на юни до 29 юни в Министерството на околната среда и водите са постъпили близо 200 сигнала за наличие на мазутни замърсявания по българското Черноморие, като по всички е извършена проверка и са предприети необходимите действия. Това съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване в парламентарната комисия по туризъм.

По думите ѝ най-много сигнали са регистрирани в област Бургас, основно за плажовете в общините Царево и Созопол.

Карамфилова обясни, че при установяване на замърсяване регионалните инспекции по околната среда и водите незабавно уведомяват концесионерите на съответните плажове, които са длъжни да организират почистването. За неохраняемите плажове информацията се изпраща до областните управители, които предприемат необходимите мерки.

Министърът допълни, че МОСВ е уведомило и Изпълнителна агенция „Морска администрация“, която следва да предприеме действия в рамките на своите правомощия.

По думите ѝ по всички сигнали е реагирано своевременно, а изпълнението на дадените предписания се проследява чрез последващи проверки на място. Към момента концесионерите реагират адекватно и почистват засегнатите участъци, като министерството продължава да наблюдава ситуацията и да обработва новопостъпващите сигнали.