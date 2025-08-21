БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
35-годишната Христина, пострадала от АТВ в Слънчев бряг:...
Чете се за: 01:15 мин.
Пожар гори над Сливница, активираха BG-ALERT
Чете се за: 00:17 мин.
Преместиха Георги Семерджиев в затвора в Бобов дол
Чете се за: 01:17 мин.
Тежка гръдна травма е причина за смъртта на детето в...
Чете се за: 01:42 мин.
Виктор Илиев, врязал се с кола в автобус, вече е в ареста
Чете се за: 01:12 мин.
Не са открити нарушения при случая с родилката, оплакала...
Чете се за: 01:57 мин.

Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата

Десислава Апостолова
Всичко от автора
Чете се за: 01:40 мин.
По света
САЩ въвеждат 15-процентни мита за по-голямата част от вноса от Европейския съюз

отлага ответните мита сащ дни
Брюксел и Вашингтон обявиха, че са договорили търговското споразумение, с което САЩ въвеждат 15-процентни мита за по-голямата част от вноса от Европейския съюз.

Сделката беше договорена през юли между Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в голф клуба на американския президент в Шотландия.

Според еврокомисаря по търговията Марош Шевчович споразумението ще предотврати разпалването на търговска война с високи мита и политическа ескалация между ЕС и САЩ.

В него Брюксел се ангажира да закупи американски втечнен природен газ, петрол и ядрени енергийни продукти на стойност 750 милиарда долара до 2028 г.

ЕС ще осигури доставки и на американски чипове на стойност най-малко 40 милиарда евро, които са важни за развитието на изкуствения интелект на Стария континент.

Европа настоява 15-процентните мита върху автомобилите и авточастите да влязат в сила със задна дата - от 1 август тази година.

"Първо, 15-процентен всеобхватен тарифен таван на митата на стоките от ЕС. Това е най-благоприятната търговска сделка, която САЩ са сключили с който и да е партньор. Широк спектър от сектори, включително стратегически индустрии като автомобилната, фармацевтичната, полупроводниците и дървообработването ще се възползват от този таван", заяви Марош Шевчович, еврокомисар по търговията и икономическата сигурност.

#САЩ #мита #споразумение #Европа #ЕС

