Окончателно договорено: ЕС и САЩ са готови със споразумението за митата

Брюксел и Вашингтон обявиха, че са договорили търговското споразумение, с което САЩ въвеждат 15-процентни мита за по-голямата част от вноса от Европейския съюз.

Сделката беше договорена през юли между Урсула фон дер Лайен и Доналд Тръмп в голф клуба на американския президент в Шотландия.

Според еврокомисаря по търговията Марош Шевчович споразумението ще предотврати разпалването на търговска война с високи мита и политическа ескалация между ЕС и САЩ.

В него Брюксел се ангажира да закупи американски втечнен природен газ, петрол и ядрени енергийни продукти на стойност 750 милиарда долара до 2028 г.

ЕС ще осигури доставки и на американски чипове на стойност най-малко 40 милиарда евро, които са важни за развитието на изкуствения интелект на Стария континент.

Европа настоява 15-процентните мита върху автомобилите и авточастите да влязат в сила със задна дата - от 1 август тази година.