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Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал

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Спорт
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Саудитският клуб привлече английския национал с тригодишен договор, а според британските медии трансферът е на стойност 51 милиона паунда

Оли Уоткинс напусна Астън Вила и подписа с Ал Хилал
Снимка: БГНЕС
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Оли Уоткинс официално сложи край на шестгодишния си престой в Астън Вила и ще продължи кариерата си в Саудитска Арабия. 30-годишният нападател подписа тригодишен договор с Ал Хилал, потвърдиха двата клуба.

Финансовите параметри по сделката не бяха обявени официално, но според британските медии Ал Хилал ще плати 51 милиона паунда за английския национал. Уоткинс имаше още две години от договора си с Астън Вила.

Нападателят напуска Бирмингам след силен последен сезон, в който реализира 21 гола във всички турнири. Пет от попаденията му дойдоха в Лига Европа, където Уоткинс помогна на състава на Унай Емери да стигне до европейски трофей.

Раздялата между двете страни се очакваше преди края на трансферния прозорец. Емери разкри, че футболистът се е извинил, след като не е бил на разположение за първия мач на Вила във Висшата лига през новия сезон.

Уоткинс си тръгва като рекордьор по голове за Астън Вила във Висшата лига. Той отбеляза 91 попадения в английския елит и общо 108 във всички турнири за клуба, след като беше привлечен от Брентфорд срещу 28 милиона паунда през 2020 година.

След официализирането на трансфера нападателят се обърна към привържениците на Вила и призна, че не е очаквал престоят му в клуба да приключи по този начин.


"Никога не съм възнамерявал, нито съм си представял, че времето ми в Астън Вила ще завърши по този начин. Въпреки това съм вечно благодарен за последните шест години. Те ме оформиха не само като играч, но и като личност“, заяви Уоткинс.

Англичанинът припомни част от най-паметните си моменти с екипа на Вила – първите си голове при знаменитата победа със 7:2 над Ливърпул, завръщането на клуба в европейските турнири и вечерите в Шампионската лига на "Вила Парк“.

"Преживяхме толкова много възходи и падения през шестте ми сезона тук. Но едно нещо никога не се промени – дадох всичко за този клуб“, добави новото попълнение на Ал Хилал.

#ФК Астън Вила #Ал Хилал #Оли Уоткинс

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