Оли Уоткинс отпадна от сметките на Англия

Националният отбор на Англия остана без една от своите основни фигури. От редиците на англичаните отпадна Оли Уоткинс, обявиха официално от футболната централа в понеделник. Играчът на Астън Вила страда от контузия, която го извади от сметките на „трите лъва“ за световната квалификация срещу Латвия.

Ollie Watkins has been ruled out of tomorrow's @FIFAWorldCup qualifier against Latvia, having not recovered from the knock sustained against Wales.



Speedy recovery, Ollie! — England (@England) October 13, 2025

Нападателят има на сметката си 6 гола за 20 мача с екипа на своята страна. 29-годишният футболист получи контузия по време на контролата срещу Уелс в четвъртък, когато момчетата на Томас Тухел спечелиха с 3:0 на „Уембли“.

Отсъствието на Уоткинс означава, че англичаните ще загубят част от нападателната си мощ за срещата с латвийците, която ще се изиграе утре (вторник). „Трите лъва“ са лидери в класирането на група К с пълен актив от 15 точки.