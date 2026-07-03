Олимпиакос и Лудогорец са все по-близо до сделка за Петър Станич

Олимпиакос и Лудогорец напредват в преговорите за трансфера на Петър Станич, съобщават гръцките медии. Според информация на Gazzetta.gr двете страни вече са изгладили голяма част от различията помежду си, но по сделката все още има няколко важни неуточнени детайла.

Основният спорен момент остава начинът на изплащане на трансферната сума. От Лудогорец настояват да получат по-голяма част от средствата още при осъществяването на сделката, докато Олимпиакос предпочита разсрочено плащане.

Друг въпрос, по който все още няма окончателно споразумение, е процентът от евентуален бъдещ трансфер на футболиста, който разградчани ще запазят.

Според публикацията гръцкият гранд е отправил финална оферта на стойност 8 милиона евро, която с предвидените бонуси може да достигне до 10 милиона. Първоначалното желание на Лудогорец е било да получи 10 милиона евро като фиксирана сума, но до момента няма клуб, който да е предложил подобни условия.

Отбелязва се още, че българският шампион не бърза да приключи преговорите заради предстоящите квалификационни мачове в европейските клубни турнири. Въпреки това предложението на Олимпиакос остава най-изгодното сред всички, получени за атакуващия полузащитник.

Според гръцките медии сделката се ползва и с подкрепата на старши треньора на Олимпиакос Хосе Луис Мендилибар, който настоява Станич да бъде привлечен в състава за новия сезон.