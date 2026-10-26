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Олимпик Марсилия прати нападател във втория отбор

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Спорт
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Съперникът на Левски в Лига Европа свали доверието си от французина.

Олимпик Марсилия прати нападател във втория отбор
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Намиращият се в криза френски гранд Олимпик Марсилия е пратил нападателя си Кейлиан Абдела във втория отбор, пише местният вестник "Ла Прованс". Френският тим е съперник на Левски в Лига Европа, като двата тима ще се срещнат в Марсилия на 26 ноември.

Според информация на медията треньорът на Олимпик Брюно Женезио е много разочарован от представянето на футболиста в мачовете срещу Щурм Грац в Лига Европа, загубен с 0:1, както и от срещата срещу Льо Авър в Лига 1, спечелена с 4:3. Наказанието се налага и заради поведението на Абдела извън терена.

Наскоро във втория тим на Олимпик бе пратен и сенегалският нападател Фарис Мумбаня, който се е представил много слабо в мача срещу Олимпиакос. Под прицел е и малиецът Нухум Камисоко, като Женезио заяви, че на младите играчи в тима им липсва смиреност.

#Кейлиан Абдела #ФК Олимпик Марсилия

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