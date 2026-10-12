Олимпик Марсилия спря пропадането си в Лига 1

Олимпик Марсилия постигна едва втора победа във френското първенство и в същото време сложи край на поредицата от четири поредни загуби, след като се наложи с 2:0 при гостуването си на Троа. Също така с този успех марсилци събират 6 точки и се измъкват от зоната на изпадащите, където слязоха домакините, оставащи само с 4.

Пораженията на Марсилия всъщност дори стават пет, ако се добавят и мачовете в останалите турнири, а бившите европейски шампиони , които са засегнати от финансови проблеми, попречили им да подсилят състава си за сезона.

След нулево равенство преди почивката, Амин Арит – завърнал се от наем в турското първенство, откри резултата пет минути след подновяването на играта. Той остана непокрит и засече в мрежата центриране на Емерсон.

Домакините от Троа опитаха да върнат гола и упражниха натиск, особено след 75-ата минута, но не им се получи. Най-чистата ситуация пропусна Крист Батола в 92-ата минута, след като получи центриране от крилото и стреля с глава, но топката мина покрай дясната греда.

В 8-ата минута на добавеното време Марсилия стигна до второ попадение и затвърждаване на успеха, след като Химад Абдели вкара от дузпа. Вратарят Патрик Бийч събори Гийом Паради и съдията отсъди дузпа, а след това австралийският страж на домакините не уцели ъгъла при изпълнението на дузпата.

За новаците в лигата от Троа това е четвърти поредно поражение, като зад тях в класирането е само Льо Авър с 2 точки.