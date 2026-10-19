Олимпик Марсилия затвори официален магазин заради безредиците във Франция

Френският гранд Олимпик Марсилия, който ще бъде домакин на Левски на 26 ноември в мач от петия кръг на Лига Европа, осъди остро безредиците в страната, довели до разбиването и ограбването на един от фен магазините на отбора в града. От клуба обявиха, че фен магазинът им в Канебиер е временно затворен, тъй като е бил обран.

"Олимпик Марсилия осъжда с най-голяма строгост насилието и грабежите, на които бе мишена официалният ни фен магазин в Канабиер, като изразява солидарност с партньорите ни от Puma, които управляват магазина", написаха от клуба.

Във Франция жертва на подобен грабеж на фен магазини стана и Лил.