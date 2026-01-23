Олимпийският огън премина през Венеция

Венеция бе поредният италиански град, през който премина Олимпийският огън за Игрите в Милано/Кортина, които започват в началото на февруари. Факлоносците използваха традиционните лодки за преминаване по Големия канал и през Венецианската лагуна до площад Сан Марко и Дворец на дожите.

Огънят пристигна снощи на площад Пиацале Рома, основния терминал на автогарата в града. Той премина по моста Понте деле Гулие (Мост на шпиловете) в квартал Канареджо по пътя към арковия мост Риалто, където беше качен на лодка, за да прекоси Големия канал към дървения мост Академия.

„Това е неописуемо чувство“, каза пред Асошиейтед прес Франческо Ламон, олимпийски шампион по колоездене, който беше един от факлоносците.

Стотици хора аплодираха отстрани на канала, докато огънят беше пренесен на дълга традиционна венецианска лодка, която някога е превозвала владетелите на Венеция.

От моста Академия факелът беше пренесен пеша до Пунта дела Салуте за кратка обиколка, преди да бъде поставен при Двореца на дожите. Хиляди хора се събраха на площад Сан Марко, за да аплодират огъня, докато преминаваше покрай базиликата Сан Марко, където беше запален малък котел.

Венеция беше 46-ият етап от 63-дневната щафета на огъня, която обхваща 12 хиляди километра и започна в столицата Рим, като ще премине през всичките 110 италиански провинции, преди да достигне стадион „Сан Сиро“ в Милано за церемонията по откриването на 6 февруари.