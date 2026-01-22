Два билета на цената на един за церемонията по откриването на Игрите в Милано/Кортина за лица до 26-годишна възраст

Организаторите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина предлагат два билета на цената на един за церемонията по откриването на лица до 26-годишна възраст.

Предложението важи за най-ниската категория билети (по 260 евро) за церемонията на 6 февруари на стадион „Сан Сиро“ в Милано. Най-скъпите пропуски за събитието са по 2026 евро.

Американската певица Марая Кери и италианският тенор Андреа Бочели са сред звездите, които ще участват на откриването.

Игрите в Италия ще се проведат в Милано и Кортина д'Ампецо между 6 и 22 февруари и ще бъдат излъчени по БНТ 1 и БНТ 3.

До момента са продадени над 1 милион билета от общо 1,5 милиона възможни за Олимпийските и Параолимпийските игри, които са месец по-късно, а числото е близко до очакваното от организаторите.