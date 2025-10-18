Оливер Гласнер: Марк Гехи ще напусне догодина

Капитанът на Кристъл Палас Марк Гехи е заявил пред ръководството на клуба от Висшата лига, че ще напусне отбора догодина, съобщи мениджърът Оливер Гласнер, цитиран от агенция "Ройтерс". Договорът на 25-годишния английски защитник изтича на 30 юни 2026 година.

"Мисля, че Марк вече каза, че не иска да подписва нов контракт, така че ще напусне догодина", потвърди Гласнер пред репортери и добави:

"Той получи предложение за нов договор. Но каза: "Не, искам да направя нещо различно". И това е нормално."

Гехи, който се присъедини към Палас през 2021 година и натрупа над 160 мача за лондонския клуб, трябваше да премине в Ливърпул за 35 милиона паунда в последния ден на трансферния прозорец, но сделката се провали в последния момент.

Кристъл Палас, който е шести във временното класиране в Англия, посреща Борнемут по-късно днес.