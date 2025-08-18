Оливие Жиру: Мотивацията, решителността и енергията ми са непокътнати

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо
Вяра Илиева от Вяра Илиева
Спорт
Въпреки, че оцени почитта, която му отдадоха привържениците на Брест, Жиру все още изпитва жажда за победа.

Снимка: Icon Sport
Десет минути бяха необходими на голмайстор номер 1 на Франция за всички времена, за да намери пътя към мрежата в Лига 1 отново, 13 години след като напусна родния шампионат.

Оливие Жиру демонстрира същото майсторство с топката, въпреки че новият му отбор Лил не успя да приключи като победител при гостуването си на старта на новия сезон в първенството. Лил направи равенство 3:3 срещу Брест, а Жиру отбеляза едно от попаденията.

Тринадесет години след като напусна Франция, когато играеше за Монпелие и когато приключи сезона като голмайстор, 38-годишният нападател, реализира първия си шанс още в 10-та минута.

"Силата ми е в наказателното поле, Феликс (Корея) ми асистира, и с малко късмет, топката мина между краката на защитника. Това показва, че започваме да имаме добро разбирателство помежду си“, заяви той.

Изявите на Жиру му позволиха да се утвърди като опция номер едно на Бруно Женезио в атаката, лишена от Джонатан Дейвис.

„Когато си голмайстор на френския отбор (57), това не е случайно, и това не е всичко, което той направи в мача“, подчерта треньорът, който го остави на терена до края.

„Казах на треньора, че се чувствам добре и че все още имам енергия, въпреки че в двигателя не е останало много гориво“, добави с чувство за хумор Жиру.

Нападателят, който стана най-възрастния голмайстор за Лил в неделя и който сподели „истинската си радост“ от завръщането си на терена, със сигурност беше мотивиран от „страхотната атмосфера на този прекрасен малък стадион“, която му показа уважение.

"Мотивацията, решителността и енергията ми са непокътнати. Беше специален момент, много съм щастлив да се върна във Франция в добър клуб, с добър екип и добри съотборници. Наслаждавам се“, коментира Жиру.

Въпреки, че оцени почитта, която му отдадоха привържениците на Брест, той все още преследва пътя към гола и все още изпитва жажда за победа.

„Малко е разочароващо да вкараш три гола като гост и да не се прибереш с три точки“, оплака се Жиру, очевидно все още толкова гладен за победа на 38 години и 322 дни.

