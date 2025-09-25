Оливие Жиру осигури успешно начало на Лил в Лига Европа

Лил (Франция) стартира участието си в груповата фаза на Лига Европа с успех с 2:1 срещу Бран (Норвегия) на "Стад Пиер Мороа". Селекцията на Бруно Женезио срещна трудно предизвикателство в първия си мач, но стигна до победата благодарение на опитния си нападател Оливие Жиру, който се превърна в най-възрастният французин с гол в евротурнирите.

Четири минути преди края на първото полувреме дойде най-опасната възможност, за който и да е от двата тима. След разбъркване в наказателното поле на "мастифите" пред Ноа Холм се откри полуопразнена врата, но норвежкият нападател разтресе страничния стълб.

В 54-а минута Матиас Фернандес получи огромно пространство на левия фланг и навлезе в наказателното поле и въпреки че подаването на испанеца се отклони от защитник на гостите, Хамза Игаман стигна до топката и я вкара във вратата на съперника.

След точно час игра обаче Бран отвърна на удара благодарение на Севар Атли Магнусон. Норвежците откраднаха кълбото в средата на терена и разиграха светкавична контраатака, която бе завършена от исландското крило.

Лил продължи да натиска своя гост, като нацели две греди, но в 80-ата минута неостаряващият Оливие Жиру сложи точка на спора. Тиаго Сантос прати центриране в наказателното поле, където 38-годишният французин се извиси над отбраната на съперника и не остави шансове на вратаря Матиас Дингеланд.

В другия ранен мач от втория по сила европейски клубен турнир шампионът на Румъния ФКСБ спечели гостуването си на носителя на Купата на Нидерландия Гоу Ахед Игълс с 1:0.

Единственото попадение отбеляза Давид Микулеску още в 13-ата минута.