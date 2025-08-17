Оливие Жиру се завърна в Лига 1 с гол. Нападателят се нуждаеше от само 11 минути, за да се разпише за новия си отбор Лил при гостуването на Брест в среща от първия кръг на първенството. За Жиру това беше първи мач във френския футболен елит от 13 години насам.

За последно в родината си той игра за Монпелие, с който стана голмайстор и шампион през сезон 2011/12, след което премина в Арсенал.

Въпреки, че след месец ще навърши 39 години, Жиру остана на терена през всичките 90 минути в двубоя с Брест. Другите два гола за Лил реализираха Харалдсон и Мукау. Точни за домакините от Брест пък бяха Думбия на два пъти и Льо Кардинал.