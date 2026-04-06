Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Велислава Делчева изпрати становище до служебния министър на енергетиката Трайчо Трайков

Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата, пише омбудсманът Велислава Делчева в становище до служебния министър на енергетиката Трайко Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В позицията си Делчева допълва, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си. Съгласно наредбата количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено. Омбудсманът поддържа становище по обсъжданата тема - че, ако количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инспирация, може да бъде реално измерено, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Според Делчева предложените изменения на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

"Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми“, пише в становището.

Делчева допълва, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите на омбудсмана това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Омбудсманът казва, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

Като положителна стъпка е отчетено предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията, но според омбудсмана това не компенсира основните слабости на проекта.

В становището се настоява и за промяна в разпоредбите, които дават възможност, но не и задължение на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

В заключение омбудсманът подчертава, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.

