Омбудсманът: Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата

Проектът за новата формула за сградната инсталация повтаря старата, пише омбудсманът Велислава Делчева в становище до служебния министър на енергетиката Трайко Трайков по проекта за изменение и допълнение на наредбата за формулата, по която да се изчислява сградната инсталация, публикуван за обществено обсъждане на 13 март. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В позицията си Делчева допълва, че основно право на клиентите на топлинна енергия е да заплащат за реално измерено и отчетено потребление в имотите си. Съгласно наредбата количеството на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация, може да бъде реално измерено. Омбудсманът поддържа становище по обсъжданата тема - че, ако количеството топлинна енергия, отдадено от сградната инспирация, може да бъде реално измерено, то логично е всички други варианти за определянето ѝ да отпаднат.

Според Делчева предложените изменения на практика възпроизвеждат вече спряната от съда формула за изчисляване на топлинната енергия, отдавана от сградната инсталация, като са направени единствено технически уточнения в параметрите.

"Налице е формална промяна, без реално преодоляване на установените проблеми“, пише в становището.

Делчева допълва, че липсва убедителна обосновка за ключови елементи във формулата, включително за приравняването на коефициентите при различни видове вътрешни отоплителни инсталации, както и за начина на определяне на корекционните стойности. По думите на омбудсмана това поставя под съмнение точността и справедливостта при разпределението на разходите между потребителите.

Омбудсманът казва, че проектът не отчита в достатъчна степен ефекта от мерките за енергийна ефективност върху реалното потребление.

Като положителна стъпка е отчетено предвиденото задължение за ежемесечно информиране на потребителите за използваните параметри при изчисленията, но според омбудсмана това не компенсира основните слабости на проекта.

В становището се настоява и за промяна в разпоредбите, които дават възможност, но не и задължение на топлопреносните предприятия да намаляват мощността при подобрена енергийна ефективност на сградите, като тази мярка следва да бъде въведена като задължителна в интерес на гражданите.

В заключение омбудсманът подчертава, че промените, макар и належащи, са недостатъчни и не отговарят на очакванията за реална защита на потребителите, включително с оглед на практиката на Съда на Европейския съюз.