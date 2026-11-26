Омбудсманът Велислава Делчева предупреди, че предложените промени в Кодекса на труда могат да доведат до ограничаване на трудовите права на хората, които работят на непълно работно време. Новият начин за изчисляване на трудовия стаж може да се отрази върху платения годишен отпуск, обезщетенията при пенсиониране и допълнителните възнаграждения за стаж и професионален опит.

По този повод Делчева е изпратила становище до председателя на 52-рото Народно събрание Михаела Доцова, председателя на Комисията по труда, социалната и демографската политика Венко Сабрутев и членовете на комисията.

Става въпрос за законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, с които отново се предлага промяна в начина на изчисляване на трудовия стаж при работа на непълно работно време, както и пропорционално определяне на платения годишен отпуск.

Това не е първият път, в който омбудсманът възразява срещу подобни промени. При предходни изменения в Кодекса на труда, приети чрез преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет за 2026 г., Делчева сезира Конституционния съд. Съдът уважи искането ѝ.