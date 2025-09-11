БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
"Мрачен момент за Америка": Стрелецът, убил...
Чете се за: 04:57 мин.
Със 100 000 повече противогрипни ваксини са поръчани за...
Чете се за: 03:30 мин.
Новият областен управител на Плевен: Осигурена е вода за...
Чете се за: 01:55 мин.

Омбудсманът сезира двама министри поради увеличение на жалбите за фалшиво положителни полеви тестове за наркотици

Чете се за: 05:27 мин.
У нас
необходимо да се приложи комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема, посочва Велислава Делчева

Омбудсманът сезира двама министри поради увеличение на жалбите за фалшиво положителни полеви тестове за наркотици
Снимка: Архив/БГНЕС
Омбудсманът Велислава Делчева сезира министрите на вътрешните работи и на здравеопазването Даниел Митов и д-р Силви Кирилов заради увеличение през последната година на жалбите на граждани водачи на моторни превозни средства с оплаквания за фалшиво положителни резултати от полеви тестове за наркотици. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

В препоръките си до двамата министри Делчева посочва, че е необходимо да се приложи комплексен подход от мерки за преодоляване на проблема. "Най-неотложната мярка е ускоряване на анализа на кръвните проби чрез разширяване на лабораторния капацитет и подобряване на координацията между институциите, така че резултатите да се предоставят в кратки и разумни срокове", пише омбудсманът.

Тя настоява Здравното министерство с медицински експерти и Националния съвет по наркотични вещества да изготвят официален списък с всички търговски наименования на лекарствени продукти, които съдържат наркотични вещества и могат да повлияят тестовете за наркотици, и списъкът да бъде публично достъпен и редовно актуализиран. Сред предложенията на омбудсмана е и сформирането на експертна група, която да обсъди създаването на списък на лекарствени продукти, несъдържащи наркотични вещества, употребата на които обаче може да доведе до фалшиво положителен полеви тест за наркотици.

Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания, насочена както към гражданите, така и към медицинската общност относно възможността приеманите лекарства да влияят на резултатите от тестовете. Според Делчева реализирането на тези мерки ще позволи да се постигне баланс между обществения интерес и защитата на индивидуалните права.

От жалбите, постъпили в институцията, Делчева обобщава проблемите в няколко групи. Първата е широко разпространената практика МВР да използва полевите тестове DrugTest 5000 с цел превантивен ефект, което често води до фалшиво положителни резултати. Проблемът е, че това се случва дори при граждани, които не са употребявали наркотични вещества, а резултатът се дължи на прием на легални и често предписвани лекарства – обезболяващи, медикаменти за кашлица и др. Така гражданите се оказват в ситуация на нарушител - образуват им се досъдебни производства, отнемат им се временно свидетелствата за управление, както и моторните превозни средства, задържат се за до 24 часа, а често биват ограничени и във възможността да упражняват професионалната си дейност.

Друг проблем е забавянето при извършване на лабораторните анализи на кръвните проби, което създава продължителна правна несигурност. Има случаи, при които резултатите от кръвните проби се бавят с месеци, дори повече от година, което оставя хората без възможност да докажат своевременно своята невинност и да възстановят накърнените си права.

"Още през 2023 г. беше поет ангажимент от министъра на вътрешните работи за разкриване на допълнителни лаборатории и обучение на специалисти, които да ускорят процеса по изследване на пробите. След пореден случай на гражданка, пострадала от фалшиво положителен тест, омбудсманът се самосезира през 2025 г. и изпрати писмо до министъра на вътрешните работи. Омбудсманът беше информиран, че към момента изследвания се извършват във Военномедицинска академия, Националния институт по криминалистика - МВР и Медицинския институт на МВР, а през 2023 година са закупени два робота за ускоряване на изследванията", посочва Делчева.

Тя обръща внимание, че към днешна дата заявените от МВР мерки за ускоряване на кръвните изследвания не са изпълнени и е налице необходимост от предприемане на спешни действия, насочени към съкращаване на сроковете за излизане на резултат от кръвната проба.

"В резултат на това единствената възможност за пострадалите граждани от фалшиво положителни резултати е, след като им излезе кръвната проба, която отхвърля наличие на алкохол и наркотици, да потърсят обезщетение по съдебен ред за претърпените имуществени и морални вреди по реда на Закона за отговорността на държавата и общините", посочва Делчева.

В края на август вътрешният министър Даниел Митов посочи, че причините за това, че тестовете за наркотици засичат и обикновени лекарства, са многопластови. По думите му тестовете са много чувствителни и това не е проблем само в България. Той допълни, че въпросните тестове реагират на лекарства, които по принцип не трябва да се взимат преди шофиране. Такива са дори някои сиропи за кашлица, отбеляза министър Даниел Митов.

#полеви тестове за наркотици # фалшиво положителни резултати #Велислава Делчева #Силви Кирилов #Даниел Митов

