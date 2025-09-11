Онана вече е в Турция, позира с фланелката на Трабзонспор

Вратарят на Манчестър Юнайтед Андре Онана бе заснет да позира с фланелка на Трабзонспор веднага след кацането си на турска земя. Снимката бе публикувана в „Х“ от трансферния специалист Фабрицио Романо.

„Скай Спорс“ съобщи късно снощи, че двата клуба са постигнали споразумение на наем до края на сезона.

От началото на сезона Онана взе участие само в един двубой на „червените дяволи“ – срамното отпадане от Гримзби в турнира „Карабао къп“. Във висшата лига мениджърът Рубен Аморим залага от първата минута на турчина Алтай Баиндир.

Камерунският национал премина в Манчестър Юнайтед през лятото на 2023 г. с трансфер от Интер, като англичаните заплатиха за вратаря близо 50 млн. паунда. За два сезона на „Олд Трафорд“ обаче 29-годишният страж не успя да убеди, че е правилният човек за вратарския пост.



