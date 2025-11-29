БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по...
Чете се за: 00:55 мин.
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Онлайн покупките в САЩ удариха рекорд на Черния петък

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Деца
Запази
черен петък каква справят моловете голямото коледно пазаруване
Слушай новината

Американците са похарчили рекордните 11,8 милиарда долара онлайн на Черния петък, показват данни на Adobe Analytics. Това е почти 10% повече спрямо миналата година.

Очаква се през уикенда да бъдат направени още мащабни покупки, около 5,5 млрд. долара в събота и 5,9 млрд. в неделя.

Друго проучване показва още по-големи числа, според Salesforce хората в САЩ са изхарчили 18 милиарда долара само в рамките на Черния петък. Най-търсени са били луксозните дрехи и аксесоари.

Въпреки по-високите разходи, купувачите всъщност са купили по-малко продукти, тъй като цените са се повишили и много хора внимават повече с бюджета си.

В магазините на място движението е било по-слабо от обикновено, част от потребителите казват, че избягват големи разходи заради инфлацията и несигурната икономическа ситуация.

Следващият голям ден е Кибер понеделник, който според прогнозите отново ще бъде най-големият онлайн шопинг ден на годината, с очаквани разходи от 14,2 милиарда долара.

Последвайте ни

ТОП 24

Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
1
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в банковите системи
2
От левове в евро: За 4 часа в новогодишната нощ ще има смущения в...
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
3
Граждани искат незабавно спиране на строежа край Боянското блато
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
4
Томислав Дончев: Няма легална процедура да се оттегли един бюджет
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна промяна
5
"Еърбъс" спира хиляди самолети за неотложна софтуерна...
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на средната класа в България
6
Ивайло Мирчев: Този бюджет е абсолютно обявяване на война на...

Най-четени

Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ Йоана Миланова и таткото Васил
1
Роди се малката Алина – голямото щастие за репортера и водещ...
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през банкомат, ще имам ли такси?
2
Моите въпроси за €: Ако след 1 януари внеса левове през...
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои заведения затварят
3
ПОС терминалите и банкоматите спират временно на Нова година, някои...
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно дете е с опасност за живота (СНИМКИ)
4
Трима души загинаха при жестока катастрофа край Пловдив, 7-годишно...
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското село Поповица
5
Двойно убийство и самоубийство разследва полицията в пловдивското...
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от Северозападна България?
6
Еврото идва: Какви са притесненията на пенсионерите от...

Още от: По света

Подземни води на 40 000 години са открити в Нова Зеландия
Подземни води на 40 000 години са открити в Нова Зеландия
Звезди се включват в традиционната коледна служба на принцесата на Уелс Звезди се включват в традиционната коледна служба на принцесата на Уелс
Чете се за: 01:07 мин.
Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор Японец оцеля след нападение на мечка в собствения си двор
Чете се за: 00:25 мин.
Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък Нов метод за извличане на ценни метали от електронен отпадък
Чете се за: 00:47 мин.
Уччени създадоха първия дигитален мозък на мишка Уччени създадоха първия дигитален мозък на мишка
Чете се за: 00:25 мин.
Намалява популацията на пингвини Хумболт в Чили Намалява популацията на пингвини Хумболт в Чили
Чете се за: 00:30 мин.

Водещи новини

Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Тръмп: Въздушното пространство над Венецуела е затворено
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан Тежка черепно-мозъчна травма е причината за смъртта на 23-годишния мъж от Мадан
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа Румен Радев: Оттеглянето на този бюджет е гражданска победа
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган Росен Желязков: Кабинетът функционира много добре като единен орган
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Започна разчистването на щетите след бедствието в Югозапада
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Борисов: Какво би станало, ако правителството падне сега?!
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Шофьор с над 2 промила се заби в светофарна уредба в Пловдив (СНИМКИ)
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Радослав Росенов е четирикратен европейски шампион по бокс за мъже...
Чете се за: 00:55 мин.
Бокс
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ