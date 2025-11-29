Онлайн покупките в САЩ удариха рекорд на Черния петък

Американците са похарчили рекордните 11,8 милиарда долара онлайн на Черния петък, показват данни на Adobe Analytics. Това е почти 10% повече спрямо миналата година.

Очаква се през уикенда да бъдат направени още мащабни покупки, около 5,5 млрд. долара в събота и 5,9 млрд. в неделя.

Друго проучване показва още по-големи числа, според Salesforce хората в САЩ са изхарчили 18 милиарда долара само в рамките на Черния петък. Най-търсени са били луксозните дрехи и аксесоари.

Въпреки по-високите разходи, купувачите всъщност са купили по-малко продукти, тъй като цените са се повишили и много хора внимават повече с бюджета си.

В магазините на място движението е било по-слабо от обикновено, част от потребителите казват, че избягват големи разходи заради инфлацията и несигурната икономическа ситуация.

Следващият голям ден е Кибер понеделник, който според прогнозите отново ще бъде най-големият онлайн шопинг ден на годината, с очаквани разходи от 14,2 милиарда долара.