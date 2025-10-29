БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф

от БНТ , Източник: БТА
Регионални
Осъдиха кмета на Дупница за отправяне на закани срещу полицейски шеф
Снимка: БТА/Архив
Кметът на Дупница Първан Дангов, който беше предаден на съд с обвинителен акт на Районна прокуратура – Кюстендил, Териториално отделение – Дупница, е признат за виновен в извършване на престъпление по чл. 144, ал. 2, вр. ал. 1 от Наказателния кодекс, съобщиха от Районната прокуратура в Кюстендил.

На 15 март 2024 г. подсъдимият се обадил по телефона на временно изпълняващия длъжността началник на Районното управление на МВР в гр. Дупница Йордан Зарев. С агресивен тон той изразил възмущението във връзка с изпратени от него писма, с които се изисквали копия от документи на Община Дупница. Зарев обяснил, че действията са във връзка с разпореждане на прокуратурата и указания на наблюдаващия прокурор.

В отговор на това Първан Дангов се заканил с престъпление срещу личността на длъжностното лице Зарев по повод изпълнение на служебните му задължения, както и срещу неговите близки. Тази закана предизвикала у пострадалия основателен страх за осъществяването и притеснения за семейството му, пише в прессъобщение от държавното обвинение.

В следващите дни здравословното състояние на Зарев се влошило, поради което той потърсил медицинска помощ. По случая е образувано досъдебно производство. Първоинстанционният съд е наложил на подсъдимия наказание от три месеца "лишаване от свобода" с тригодишен изпитателен срок.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест в законоустановения срок пред въззивен съд.

Ще обжалвам, разбира се. Нищо от казаното не отговаря на истината. Имам 15-дневен срок за обжалване на втора инстанция и се надявам на справедливо решение на съда, каза Дангов.

