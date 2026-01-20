БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
И в Бургаско обявиха грипна епидемия
В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
58% от левовете в обращение са изтеглени
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Осака премина през изпитание още на старта в Мелбърн

В следващия кръг Осака ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя.

наоми осака
Снимка: БГНЕС
Наоми Осака започна с трудна, но ценна победа участието си на Откритото първенство на Австралия по тенис. 16-ата поставена японка се наложи над хърватката Антония Ружич с 6:3, 3:6, 6:4 след два часа и 24 минути игра и се класира за втория кръг в Мелбърн.

Осака стартира уверено и спечели първия сет, но във втората част допусна сериозен спад, изоставайки с 0:3 и 2:5, което позволи на Ружич да изравни след 6:3. В решителния трети сет японката отново трябваше да наваксва, но при 3:4 показа характер, спечели три от следващите четири гейма и затвори мача в своя полза.

В следващия кръг Осака ще се изправи срещу румънката Сорана Кърстя, която направи обрат срещу германката Ева Лис – 3:6, 6:4, 6:3.

По-рано през деня десетата поставена Белинда Бенчич също продължи напред след победа над британката Кейти Боултър с 6:0, 7:5. Олимпийската шампионка от Токио доминираше в първия сет, а във втория навакса пасив от 4:5, за да затвори мача с три поредни гейма.

24-ата в схемата Елена Остапенко се наложи с 6:4, 6:4 над Ребека Шрамкова и ще играе срещу китайката Синюй Ван. Турнирът напусна 18-ата поставена Людмила Самсонова, която отстъпи на германката Лаура Зигемунд след обрат – 6:0, 5:7, 4:6.

Зигемунд ще срещне във втория кръг австралийската квалификантка Мадисън Инглис, а сред продължаващите напред е и румънката Кърстя.

