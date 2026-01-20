Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open

Най-добрият български тенисист Григор Димитров отпадна в първия кръг на Australian Open. 34-годишният състезател отстъпи с 0:3 сета пред чеха Томаш Махач, в отделните части 4:6, 4:6, 3:6. Двубоят на „Киа Арена“ продължи 1:45 часа. За Димитров това е второ последователно отпадане в първия кръг в Мелбърн, след като преди 12 месеца се отказа на старта срещу италианеца Франческо Пасаро.

С успеха Махач затвърди отличната форма, в която се намира. Припомняме, че чехът спечели трофея в Аделаида (АТР 250) в навечерието на Australian Open. Освен това Махач записа втори успех от два мача срещу Димитров.



Един пробив реши изхода на първия сет. Осъществи го Махач в ключовия седми гейм, когато при сервис на Димитров чехът поведе с 40:0. Бившият №3 в света успя да отрази първия брейк-бол, но при втория беше безсилен и загуби подаването си. Сервирайки за частта при 5:4 чехът успя да материализира втория сетбол и откри резултата в двубоя.



Първи до точки за пробив във втората част достигна Димитров. В четвъртия гейм българинът стигна до преднина 40:0, но не успя да реализира нито една от трите последователни брейк-пойнта, а впоследствие Махач съхрани подаването си изравни геймовете за 2:2. Точно както в първата част, чехът стигна до точка за пробив в седмия гейм и успя да я реализира – 4:3. След това той спечели следващите си две подавания и поведе с 2:0 сета.



Третата част беше най-слаба за Димитров, който допусна два пробива и напусна надпреварата.



Григор Димитров приключи двубоя с отрицателен баланс при печеливши удари и непредизвикани грешки – 33:38. Българинът направи и 11 аса. Далеч по-впечатляващи са показателите при Махач – 38 уинъра и едва 21 непредизвикани грешки. Чехът наниза и 21 аса.