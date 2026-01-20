Защитаващият титлата си Синер премина първия кръг без напрежение

Яник Синер се класира за втория кръг на Australian Open, след като във вторник вечер Юго Гастон се отказа поради контузия при изоставане с 0:2 сета.

Двукратният защитаващ титлата си шампион контролираше изцяло срещата и водеше с 6:2, 6:1, когато французинът – който още след първия сет повика медицинска помощ – не успя да продължи мача в „Род Лейвър Арина“.

„Забелязах, че не сервира с обичайната си скорост, особено във втория сет, но това не е начинът, по който искаш да спечелиш мач“, коментира Синер, който вече има баланс 3-0 срещу Гастон в директните им двубои.



„Той е изключително талантлив тенисист и знаех, че трябва да играя на много високо ниво и да бъда максимално агресивен. Направих точно това и съм много щастлив – особено, че отново съм тук“, добави световният №2.

Италианецът преследва място в историята като едва втория тенисист в Оупън ерата, който ще спечели три поредни титли в Мелбърн след Новак Джокович (2011–2013 и 2019–2021). В следващия кръг Синер ще срещне „щастливия губещ“ Дино Призмич или представителя на домакините с „уайлд кард“ Джеймс Дъкуърт.