В очакване на Зимните олимпийски игри Милано Кортина 2026...
Чете се за: 23:32 мин.
Григор Димитров отпадна на старта на Australian Open
Чете се за: 02:27 мин.
Оставката на президента Румен Радев е внесена в...
Чете се за: 03:00 мин.
58% от левовете в обращение са изтеглени
Чете се за: 01:30 мин.
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

Защитаващият титлата си Синер премина първия кръг без напрежение

Станко Димов от Станко Димов
Всичко от автора
Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Съперникът му Юго Гастон се отказа след два сета.

Яник Синер
Снимка: БГНЕС
Яник Синер се класира за втория кръг на Australian Open, след като във вторник вечер Юго Гастон се отказа поради контузия при изоставане с 0:2 сета.

Двукратният защитаващ титлата си шампион контролираше изцяло срещата и водеше с 6:2, 6:1, когато французинът – който още след първия сет повика медицинска помощ – не успя да продължи мача в „Род Лейвър Арина“.

„Забелязах, че не сервира с обичайната си скорост, особено във втория сет, но това не е начинът, по който искаш да спечелиш мач“, коментира Синер, който вече има баланс 3-0 срещу Гастон в директните им двубои.

„Той е изключително талантлив тенисист и знаех, че трябва да играя на много високо ниво и да бъда максимално агресивен. Направих точно това и съм много щастлив – особено, че отново съм тук“, добави световният №2.

Италианецът преследва място в историята като едва втория тенисист в Оупън ерата, който ще спечели три поредни титли в Мелбърн след Новак Джокович (2011–2013 и 2019–2021). В следващия кръг Синер ще срещне „щастливия губещ“ Дино Призмич или представителя на домакините с „уайлд кард“ Джеймс Дъкуърт.

„Чувствах се много добре подготвен и съм доволен от начина, по който започнах“, добави Синер. „Разбира се, имаше напрежение, но това са моментите, за които тренираме. Страхотно е да бъда отново тук“, категоричен е шампионът.

С аплодисменти и болка: Монфис приключи участието си на Australian Open
С аплодисменти и болка: Монфис приключи участието си на Australian Open
39-годишният французин отстъпи пред местния квалификант Дийн Суини.
Чете се за: 02:42 мин.
Полуфиналистът от миналата година Бен Шелтън започна с победа на Australian Open
Полуфиналистът от миналата година Бен Шелтън започна с победа на Australian Open
Поставеният под номер 8 американец отстрани на старта Юго Умбер в...
Чете се за: 02:45 мин.
