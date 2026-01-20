С аплодисменти и болка: Монфис приключи участието си на Australian Open

Френският тенис шоумен Гаел Монфис се сбогува с Australian Open във вторник, като приключи участието си в турнира за 20-и и последен път. 39-годишният французин отстъпи с 7:6(3), 5:7, 4:6, 5:7 пред местния квалификант Дийн Суини в мач, в който видимо беше ограничен от контузия, но все пак показа проблясъци от добре познатия си атрактивен стил пред пълните трибуни на „Киа Арена“.

„Моето пътуване с вас започна през 2003 година, а сега сме 2026-а и това е финалната линия. Благодаря ви от сърце за това невероятно приключение – бяхте страхотни“, каза Монфис пред изправената на крака публика, която го изпрати с бурни аплодисменти. „Имам толкова много прекрасни спомени оттук. Бях истински късметлия да играя на този турнир толкова години. Благодаря ви“, добави емблематичният тенисист.

Домакинската публика, част от която с надуваеми кенгура, подкрепяше бурно Суини. Световният номер 182 успя да се върне от 3:5 гейма във втория сет и с четири поредни гейма да изравни резултата в частите.

С напредването на мача обаче движенията на Монфис ставаха все по-ограничени, а придвижването му по основната линия напомняше по-скоро предпазливо странично ходене.

Суини реализира ранен пробив в третия сет и го спечели, малко след като в ложата на французина се появи съпругата му – украинската тенисистка Елина Свитолина, за да го подкрепи.

Срещата обаче неочаквано се разпали отново. Монфис заигра на всичко или нищо, рискуваше с ударите си, а 24-годишният австралиец за момент се пропука под напрежението. Французинът проби с впечатляващ бекхенд по правата и поведе с 4:1 в четвъртия сет.

Това обаче се оказа последният му щурм. Суини демонстрира хладнокръвие, спечели шест от следващите седем гейма и стигна до първата си победа в основната схема на турнир от Големия шлем.

24-годишният австралиец, който никога не беше печелил мач от Големия шлем, ще се изправи във втория кръг срещу полуфиналиста от миналата година Бен Шелтън (САЩ).