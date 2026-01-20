БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полуфиналистът от миналата година Бен Шелтън започна с победа на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:45 мин.
Спорт
Запази

Поставеният под номер 8 американец отстрани на старта Юго Умбер в три сета.

полуфиналистът миналата година бен шелтън започна победа australian open
Снимка: БТА
Слушай новината

Полуфиналистът от миналия сезон Бен Шелтън (САЩ) стартира с победа в тазгодишното издание на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставеният под номер 8 американец пласира 15 аса и елиминира французина Юго Умбер с 6:3, 7:6(2), 7:6(5) в двубоя между двамата левичари на „Род Лейвър Арина“.

Шелтън поведе с 4:1 и без проблеми взе първия сет, но във втората част на два пъти пропиля пробив аванс и се стигна до тайбрек. В него Шелтън дръпна с 6:1 точки и това се оказа решаващо със серия от шест поредни разигравания. Третият сет премина с доминация на сервиращите, а в тайбрека американецът навакса изоставане от 0:3 точки, за да стигне до крайната победа.

Полуфиналистът на „Мелбърн Парк“ през 2023 година Карен Хачанов (Русия), 15-и поставен, имаше доста повече затруднения, но все пак стигна до победата срещу Алекс Микелсен (САЩ) с 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 след почти четири часа игра. Руснакът пласира 24 аса и общо 71 печеливши удара. Първите четири сета бяха решени с по един пробив, а в решаващата пета част Хачанов поведе с 5:2, след което триумфира.

Хачанов очаква 20-годишния квалификант Нишеш Басавареди (САЩ), който постигна първата си победа в основната схема на Големия шлем след обрат с 4:6, 7:6(7), 6:7(3), 6:2, 6:3 срещу участващия с „уайлд кард“ представител на домакините Кристофър О'Конъл.

Трима италианци записаха победи в днешните си срещи от първия кръг.

Номер 25 Лоренцо Музети имаше доста проблеми срещу Рафаел Колиньон, но белгиецът започна да крампира в края на третия сет с мускулни проблеми и в крайна сметка се отказа при резултат 4:6, 7:6(3), 7:5, 3:2 в полза на Музети, който във втория кръг ще играе срещу сънародника си Лоренцо Сонего, елиминирал испанеца Карлос Табернер с категоричното 6:4, 6:0, 6:3.

Номер 22 Лучано Дардери наниза 15 аса и се справи с чилиеца Кристиан Гарин със 7:6(5), 7:5, 7:6(3).

Американецът Итън Куин пък отстрани номер 23 Талон Грикспоор (Нидерландия) с категоричното 6:2, 6:3, 6:2, записвайки дебютен успех в основната схема на Откритото първенство на Австралия.

Свързани статии:

Мадисън Кийс стартира с победа защитата на титлата си на Australian Open
Мадисън Кийс стартира с победа защитата на титлата си на Australian Open
Финалистката в турнира през 2023 година и пета в схемата Елена...
Чете се за: 02:37 мин.
#Australian Open 2026 #Бен Шелтън #Юго Умбер #Карен Хачанов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
1
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
2
Реакциите на партиите след оставката на президента (ОБЗОР)
Удължават грипната епидемия във Варна
3
Удължават грипната епидемия във Варна
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
4
МОН: Следим внимателно епидемичната ситуация
Испания потъва в траур
5
Испания потъва в траур
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?
6
Какво предвижда Конституцията при оставка на президента?

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
3
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
4
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
5
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти
6
БНБ няма да възстановява стойността на надраскани и повредени банкноти

Още от: ATP

Григор Димитров се изправя срещу Томаш Махач на старта на Australian Open
Григор Димитров се изправя срещу Томаш Махач на старта на Australian Open
Царят на Мелбърн отново триумфира – победа №100 за Джокович Царят на Мелбърн отново триумфира – победа №100 за Джокович
Чете се за: 02:55 мин.
Григор Димитров започва 16-ото си участие на Australian Open срещу неудобен съперник Григор Димитров започва 16-ото си участие на Australian Open срещу неудобен съперник
Чете се за: 02:10 мин.
Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP Без промяна за Григор Димитров в ранглистата на ATP
Чете се за: 01:32 мин.
Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг Даниил Медведев продължава напред в Австралия, Стан Вавринка също спечели в първия кръг
Чете се за: 03:07 мин.
Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник Мачът на Григор Димитров ще бъде последен от програмата във вторник
Чете се за: 01:20 мин.

Водещи новини

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд
Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред...
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия? След Варна, Добрич и Бургас - къде е възможно още да се обяви грипна епидемия?
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур Протест на фермери пред ЕП в Страсбург срещу споразумението със страните от Меркосур
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Иво Христов: Апелът към президента да се включи в политиката идва...
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Правната комисия ще продължи с разглеждането на Изборния кодекс
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Гренландия и Украйна ще са основните теми на Световния икономически...
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Нова масирана атака срещу Киев
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ