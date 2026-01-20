БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Капризите на времето: Дъжд, сняг и поледици в следващите дни
Чете се за: 01:42 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Мадисън Кийс стартира с победа защитата на титлата си на Australian Open

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:37 мин.
Спорт
Финалистката в турнира през 2023 година и пета в схемата Елена Рибакина (Казахстан) също стартира с победа.

мадисън кийс започна победа защитата титлата australian open
Снимка: БТА
Мадисън Кийс започна с победа защитата на титлата си на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставената под номер 9 американка преодоля колебливо начало и спечели срещу украинката Олександра Олийникова със 7:6(6), 6:1 след 100 минути игра.

25-годишната Олийникова, която направи дебют в основната схема на турнирите от Големия шлем, започна много силно и поведе с 4:0 гейма. Впоследствие тя допусна изравняване за 4:4, но отново проби за 6:5 и сервираше за първата част, но не успя. В последвалия тайбрек 92-ата в световната ранглиста украинка дръпна с 4:0, а при 6:4 имаше два поредни сетбола, но пак не се възползва и допусна обрат.

Във втория сет Кийс доминираше, поведе с 4:0 и до края даде само гейм на съперничката си. Така тя очаква във втория кръг 21-годишната си сънародничка Ашлин Крюгер, която се справи с левичарката Сара Бейлек от Чехия с 6:3, 6:3, записвайки първа победа в кариерата си при третото си участие на „Мелбърн Парк“.

Финалистката в турнира през 2023 година и пета в схемата Елена Рибакина (Казахстан) също стартира с победа. Тя не допусна пробиви и се справи с Кая Юван (Словения) с 6:4, 6:3 за 72 минути. Рибакина взе първия сет с единствен пробив в десетия гейм, а във втората част поведе с 4:1 гейма и запази аванса си до края.

Следващата съперничка на тенисистката от Казахстан ще бъде състезаващата се за Франция Варвара Грачова, която отстрани Виктория Голубич с 6:1, 2:6, 6:1.

Джанис Тиен елиминира поставената под номер 22 канадка Лейла Фернандес с 6:2, 7:6(1) и стана първата състезателка от Индонезия след Яюк Басуки през 1998 година с победа на Откритото първенство на Австралия. 23-годишната Тиен, 59-а в световната ранглиста, очаква Каролина Плишкова (Чехия).

Участващата с „уайлд кард“ представителка на домакините Тейла Престън записа дебютен успех в Големия шлем след 6:3, 2:6, 6:3 над Шуай Чжан (Китай). Във втория кръг 20-годишната австралийка ще играе срещу номер 13 Линда Носкова (Чехия).

#Australian Open 2026 #Елена Рибакина #Мадисън Кийс

