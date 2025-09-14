Осасуна се справи с Райо Валекано

Осасуна победи Райо Валекано с 2:0 в мач от четвъртия кръг на Ла Лига, игран в Памплона.

Раул Гарсия откри резултата за домакините още в 15-ата минута, след като се пребори за спорна топка в наказателното поле и я прати под гредата на вратата на Аугусто Батая.

В 77-ата минута Йон Монкайола копна топката към Икер Бенито и последният с незабавен удар в левия долен ъгъл направи 2:0.

Благодарение на трите точки Осасуна се изкачи на девето място в класирането с 6 точки. Райо Валекано е пет позиции по-надолу с 4 пункта.

По-рано днес Селта - Жирона и Леванте - Бетис не излъчиха победители.

В първия мач Владислав Ванат откри за гостите от Каталуния в 12-ата минута, но Борха Иглесиас изравни във втората минута на добавеното време на второто полувреме от дузпа.

Леванте пък изпусна преднина от два гола, вкарани през първите десет минути от Иван Ромеро (2') и Ета Ейонг (10'), и прибра само точка от домакинството си. Кучо Ернандес (45+2') и Пабло Форналс (81') бяха точни за "зелено-белите".