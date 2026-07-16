БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа:...
Чете се за: 04:32 мин.
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля...
Чете се за: 05:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Осем дни без топла вода – омбудсманът поиска компенсация във фактурите от "Топлофикация София"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Запази
омбудсманът велислава делчева поиска строг регламент контрол дали връзват психично болните пациенти
Слушай новината

Омбудсманът Велислава Делчева поиска от ръководството на "Топлофикация София" предстоящите дни без топла вода заради годишния планов ремонт на топлоизточника и топлопреносната мрежа от 3 до 10 август, да бъдат отчетени в месечните фактури, съобщиха от институцията на омбудсмана.

В писмото си омбудсманът подчертава, че своевременното изпълнение на ремонтните дейности и профилактиката на съоръженията са от ключово значение за сигурното и качествено топлоснабдяване. В същото време обаче обръща внимание, че плановото спиране ще засегне десетки хиляди жители на столицата, поради което е необходимо дружеството да предприеме всички необходими мерки за защита на своите клиенти.

„С оглед на изложеното, смятам, че е необходимо да информирате засегнатите от временното планово спиране на топлата вода, че дните без топлоснабдяване ще бъдат правилно отчетени от „Топлофикация София“ в месечните им фактури за прогнозно потребление на топлинна енергия през м. август 2026 г. и в съответствие с това месечните им сметки за топла вода ще бъдат намалени“, пише общественият защитник.

Посочва още, че това е важна предпоставка за открит диалог с потребителите и за укрепване на доверието между дружеството и неговите клиенти.

В писмото си омбудсманът настоява не само за стриктното спазване на обявения осемдневен срок за извършване на ремонта, но и за възможностите той да бъде съкратен, за да се ограничат неудобствата за хората.

#омбудсман Велислава Делчева #отчитане #фактури #"Топлофикация София" #ремонт

Последвайте ни

ТОП 24

Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
1
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
2
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
3
Гледайте мачовете на България от турнира Лигата на нациите по БНТ 3
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
4
Столичната община си връща къпалнята „Мария Луиза“
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
5
НА ЖИВО: Европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в Бургас
6
Спасиха дете на една годинка, останало блокирано само в асансьор в...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
3
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
5
Трагедия! Почина синът на Весела Лечева
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
6
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...

Още от: Общество

Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" за по-добър градски транспорт
Протест на гражданската инициатива "Пловдив град за хората" за по-добър градски транспорт
Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая Акция срещу бракониерския риболов в езерото Вая
Чете се за: 01:00 мин.
Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове за подмяна на остарелите помпени станции Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове за подмяна на остарелите помпени станции
Чете се за: 05:47 мин.
Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството Симеон Караколев: Ние сме най-добрият пример в ЕС как се руши животновъдството
Чете се за: 06:15 мин.
189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей 189 години от рождението на Васил Левски ще бъдат отбелязани в Националния исторически музей
Чете се за: 02:02 мин.
Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара
Чете се за: 02:37 мин.

Водещи новини

След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа декларацията от Киев
След срещата на върха Украйна - Югоизточна Европа: България подписа...
Чете се за: 04:32 мин.
По света
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
Чете се за: 05:40 мин.
Европейски футбол
Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара Ниски изкупни цени на месото, животновъди предупреждават за риск от отпадане на ферми от пазара
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните? Злоупотреби във ВиК - Бургас: Ще бъдат ли повдигнати обвинения на задържаните?
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Ще има ли режим на водата в Плевен и това лято?
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Манол Генов: "Български ВиК холдинг" разработва планове...
Чете се за: 05:47 мин.
У нас
НА ЖИВО: Депутатите ще гласуват промени в изборните правила
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Поредна нощ на масирани руски нападения с ракети и дронове в Украйна
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ