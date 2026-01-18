БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна...
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Осем души загинаха при три лавини в Австрия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 02:30 мин.
По света
Запази

Властите призоваха любителите на ските да бъдат изключително внимателни

осем души загинаха три лавини австрия
Снимка: БТА

Най-малко осем души загинаха при три лавини в Австрия, съобщиха планинската спасителна служба и полицията.

Седем души бяха затрупани вчера следобед на високия 2150 м връх Финстеркопф в долината Гросарл, провинция Залцбург, съобщи говорител на областната планинска спасителна служба. Оттам добавиха, че четирима души от скиорската група са открити мъртви, а някои от останалите са тежко пострадали.

По-рано през вчерашния ден жена намери смъртта си при лавина в района на Бад Хофгащайн.

Националността и възрастта на загиналите и ранените засега е неизвестна. По-късно вчера следобед имаше и трето произшествие с лавина, този път в района на Пустервалд, провинция Щирия, съобщи полицията.

Седем чешки скиори преминавали в околността в момент на предизвикване на лавина. Спасителни екипи евакуираха четирима души от групата, които не са били затрупани от снежната маса, оказана им е и спешна медицинска помощ, добавиха органите на реда.

ЛАВИННАТА ОПАСНОСТ ОСТАВА ВИСОКА

"Лавинната обстановка остава усложнена", посочиха от планинската спасителна служба. Оттам обясниха, че прясно натрупалата снежна покривка е нестабилна и не може да се задържи върху стария сняг, поради което постоянно се образуват лавини.

За участие във вчерашните спасително-издирвателни операции са задействани голям брой екипи. Става дума за над 200 планински спасители, плюс няколко хеликоптера, които са помогнали за откриването на телата на загиналите и евакуирането на ранените към болнични заведения, посочиха властите.

След няколкоседмично прекъсване напоследък в австрийските Алпи наваляха нови 20 – 50 см сняг. При други две произшествия с лавини двама мъже, единият чех, а другият с неизвестна засега самоличност, загинаха при каране на ски извън пистите. Властите многократно призоваха любителите на ските да бъдат изключително внимателни.

#лавинна опасност #загинали при лавина #затрупани от лавина #Австрия #лавина

Последвайте ни

ТОП 24

Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
1
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
2
Фалшиво евро засякоха в търговската мрежа в Монтана
Застудяването продължава
3
Застудяването продължава
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години": Артемида 2 на НАСА
4
"Завръщаме се на Луната за първи път от 50 години":...
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
5
Тръмп налага мита на 8 европейски държави заради Гренландия
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и гостите на Перник
6
"Сурва 2026" – какви изненади очакват жителите и...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
2
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
3
В "Пирогов" се борят за живота на 200-килограмов пациент
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
4
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени ядра от планините
5
Учени откриха в Антарктида първото глобално хранилище за ледени...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
6
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...

Още от: Европа

Първи тур на президентските избори в Португалия
Първи тур на президентските избори в Португалия
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
ЕС свиква извънредна среща заради обещаните от Тръмп мита заради Гренландия ЕС свиква извънредна среща заради обещаните от Тръмп мита заради Гренландия
Чете се за: 00:32 мин.
Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна Пореден тур от преговорите за търсене на мир в Украйна
Чете се за: 00:57 мин.
Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи Макрон: Заплахите на Тръмп с мита заради Гренландия са неприемливи
Чете се за: 00:50 мин.
ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия ЕС обмисля отговор на митата на Тръмп заради Гренландия
Чете се за: 01:02 мин.

Водещи новини

Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Силви Кирилов: Едва ли ще се стигне до национална грипна епидемия
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
"За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари "За" и "против" машинното гласуване – коментари на Ивайло Мирчев и Нидал Алгафари
Чете се за: 04:12 мин.
У нас
Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС Митата на Тръмп заради Гренландия: Остри реакции и извънредна среща на ЕС
Чете се за: 04:37 мин.
По света
Мръсен въздух в София тази сутрин Мръсен въздух в София тази сутрин
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Почина актьорът Иван Несторов
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Премръзнал щъркел потърси убежище в параклис край Бургас (СНИМКИ)
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Жълт код за ниски температури в цялата страна
Чете се за: 02:35 мин.
У нас
Празнуваме Атанасовден
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ