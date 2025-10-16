БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник

У нас
По време на престъплението подсъдимият е бил непълнолетен

Осем години и шест месеца затвор за обвиняем, пребил до смърт жена в Перник
Слушай новината

Днес, 16.10.2025 г., съдът призна за виновен подсъдимия Д.П., привлечен към наказателна отговорност по дело на Окръжна прокуратура – Перник за извършено от него като непълнолетен умишлено убийство по хулигански подбуди - престъпление по чл. 116, ал. 1, т. 11, пр. 1-во, вр. чл. 115, вр. чл. 63, ал. 2, т. 1 от НК.

В ранните часове на 29.07.2024 г. 17-годишният Д.П. нанесъл побой на жена пред магазин на ул. "Юрий Гагарин" в Перник. Пострадалата жена била транспортирана в болница и приета в безсъзнание.

Вследствие на побоя ѝ били причинени увреждания – травми на главата, шията, лицето, гърдите и крайниците. Лечението ѝ продължило до 20 септември 2024 г., когато починала.

Според вещите лица смъртта ѝ се дължи на двустранна бронхопневмония, развила се вследствие на констатираните травми с увреждане на сънната артерия и развилите се от нея усложнения.

След проведено съдебно следствие съдът призна Д.П. за виновен за извършеното от него престъпление и го осъди на 8 години и 6 месеца лишаване от свобода при строг режим на изтърпяване.

Осъдителната присъда подлежи на обжалване и протест пред Софийския апелативен съд.

#смърт след побой #побой в Перник

Последвайте ни

