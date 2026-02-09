Осем комплекта медали бяха спечелени във втория ден на Игрите в Милано/Кортина

Общо осем комплекта отличия бяха разпределени във втория състезателен ден на Зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. В центъра на вниманието беше българското участие и спечеленият бронзов медал от Тервел Замфиров в паралелния гигантски слалом в сноуборда. В същата дисциплина Радослав Янков се класира 13-и, а Александър Кръшняк се нареди на 31-о място в квалификацията.

При жените Малена Замфирова завърши на десета позиция в паралелния гигантски слалом в алпийския сноуборд.

Биатлонистите на България заеха 16-о място в смесената щафета, докато Марио Матиканов се нареди 62-и в мъжкия скиатлон на 20 километра.

Извън представянето на българите, акцентът беше спускането в алпийските ски при жените, спечелено от световната шампионка от Заалбах 2025 Брийзи Джонсън (САЩ). Състезанието беше белязано и от тежко падане на американската звезда Линдзи Вон.

Американците завоюваха и втора титла днес след триумф в отборното състезание по фигурно пързаляне.

Норвежецът Сандер Ейтрем подобри олимпийския рекорд и взе златото на 5000 метра бързо пързаляне с пързаляне за мъже, а Макс Лангенхан донесе първа титла за Германия на Олимпийските игри, триумфирайки в спускането с шейни.