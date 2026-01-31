БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Претендентите за "Евровизия": България избира...
Чете се за: 01:47 мин.
Край на българския лев: От 1 февруари плащанията са само...
Чете се за: 04:12 мин.
Край на блокадата: Преустановен е протестът на...
Чете се за: 02:02 мин.
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е...
Чете се за: 02:02 мин.
Последен ден, в който можем да се разплащаме в левове
Чете се за: 00:50 мин.
Историческо: Димитър Кисимов е шампион на двойки на...
Чете се за: 02:15 мин.

Осем от Левски сюрпризираха Берое

от Веселин Михайлов
Чете се за: 03:37 мин.
Спорт
"Сините" удържаха отбора от Стара Загра за едва третия си успех през сезона в НБЛ.

осем левски сюрпризираха берое
Снимка: НБЛ
Левски поднесе една от изненадите на сезона в НБЛ. Баскетболистите на Константин Папазов сюрпризираха Берое Стара Загора с 84:79 в мач от 19-ия кръг. В зала "Триадица" столичният тим, който разчиташе само на осем играчи за този двубой, взе нещата в свои ръце още от самото начало и до края издържа срещу всеки опит за обрат на състава на Даниел Клечков. Така "сините" спряха негативната си серия от четири последователни загуби в шампионата.

В игра за "зелено-белите" се завърна Александър Матушев. "Сините" пък не можеха да разчитат и на Марио Боянов.

Столичният тим се върна на десетата позиция с 3 успеха и 13 поражения, а отборът от Стара Загора заема петото място с 8 победи и 10 загуби. На 7 февруари (събота) Левски ще бъде гост на Локомотив Пловдив. От своя страна Берое ще приеме Черно море Тича ден по-късно.

Златин Георгиев, Димитър Маринчешки и Стоян Кайнаров помогнаха за шеметния старт на домакините и двуцифрената разлика. Опитите на гостите за подобаващ отговор удариха на камък и „сините“ продължиха в същия дух, повеждайки с 10 точки след 10 минути игра.

Столичният тим имаше на какво да разчита в нападение и във втората част, когато продължи да се радва на двуцифрена преднина. Дариъс Куизънбери се превърна в единствената опция, която можеше да даде отпор от страна на „зелено-белите и домакините се изстреляха на голямата почивка при 44:31.

Кратък рецитал на Димитър Маринчешки остави вярата в лагера на „сините“ за победа жива и при подновяването на играта. За пореден път Куизънбери се зае със задачата да вдъхнови старозагорския отбор и мисията му се оказа успешна до известна степен, но Кайнаров, Маринчешки и Георгиев доведоха до това столичния тим да се отскубне със 17 точки в края на предпоследния период.

Гостите опитаха нов щурм на старта на финалната десетка, дело на Брет Рийд, Дейлън Уилямс, Николай Иванов и Захариев, за да редуцират изоставането си само до точка в последните 3 минути. Последваха важни намеси на Владимир Нанкински и Георгиев, които отговориха във важен момент и помогнаха на домакините да удържи успеха.

Златин Георгиев върна времето назад за Левски, отчитайки се с 22 точки и 10 борби. Димитър Маринчешки записа 16 точки, Александър Александров отбеляза 13, Стоян Кайнаров финишира с 11 и 6 овладени под двата ринга топки. Владимир Нанкински реализира 10.

Дариъс Куизънбери отвърна за Берое с 19 точки и 5 асистенции. Милен Захриев регистрира 18 и 6 борби, Бртет Рийд приключи с 13 и 13 овладени под двата коша топки, Дейлън Уилямс има 12 и 8 овладени под двата ринга топки.

