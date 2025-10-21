Още 30 декара от парка на Военната академия ще отворят за гражданите

София става по-зелена и достъпна с ново споразумение между Столичната община и Военната академия „Г. С. Раковски“

Повече зелени пространства в сърцето на столицата ще бъдат достъпни за хората. Кметът на София подписа споразумение с Военната академия "Г. С. Раковски", с което още 30 декара от парка ще бъдат благоустроени и отворени за гражданите. Така общата площ на достъпните зелени зони ще достигне 90 декара.

Паркът, проектиран от известния архитект Фридрих Грюнангер, е част от културната и историческа памет на София. В момента гражданите могат да посещават около 60 декара от територията на Военната академия – през лятото от 7.30 до 20.30 ч., а през зимата – от 9.00 до 17.00 ч.

Новото споразумение надгражда партньорството между Столичната община и Академията не само в областта на градската среда, но и в образованието, културата и младежките инициативи. Предвиждат се съвместни проекти и стажантски програми за студенти, както и дейности в сферите на спорта, сигурността и обществения живот.

"Военната академия е институция с традиции, дисциплина и чувство за дълг. Точно този дух искаме да пренесем и в управлението на града – с последователност, почтеност и работа в полза на хората", заяви кметът Васил Терзиев.

Той благодари на генерал-майор Стойко Прокопиев и екипа на Академията за откритото партньорство, подчертавайки, че когато институциите работят заедно, печелят гражданите.