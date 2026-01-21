Още над 200 души с увреждания ще получат иновативни помощни средства

Това обяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов след заседанието на правителството
Взехме решение, с което още над 200 души с увреждания, които се нуждаят от иновативни помощни средства, ще могат днес да ги получат. Това заяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след края на правителственото заседание.
Преди няколко месеца "по един безпрецедентен начин" дадохме възможност за над 2000 души да получат най-модерните помощни средства, каза той. По думите му е разрешено нуждаещият се сам да намери мястото, откъдето да се снабди с помощно средство, като се направи тристранен договор между него, производителя и социалното министерство. За 2000 души осигурихме, но остана списък на чакащите.
Сега с това решение, с което даваме още пет милиона евро, няма списък на чакащи, а всички, които са заявили искане, ще бъдат удовлетворени.
По отношение на пенсионната реформа, Гуцанов каза, че дали ще има време за това Народно събрание, зависи как ще работят народните представители:
"Аз го изказах и в Националния съвет за тристранно сътрудничество, ще трябва много внимателно да се подхожда, когато говорим за пенсионна реформа. И когато са правени разчетите за вторият стълб преди повече от 20 години, са взети определени виждания, дали те са изпълнени обаче в момента. Защото не считам, че е нормално две пенсии да са по-малко от една пенсия. И затова сега въвеждането на мултифондовете има за цел именно да бъде избегнат този проблем, който се получава. Важното е хората да получават колкото е възможно повече."