Още над 200 души с увреждания ще получат иновативни помощни средства

Взехме решение, с което още над 200 души с увреждания, които се нуждаят от иновативни помощни средства, ще могат днес да ги получат. Това заяви социалният министър в оставка Борислав Гуцанов на брифинг в Министерския съвет след края на правителственото заседание.

Преди няколко месеца "по един безпрецедентен начин" дадохме възможност за над 2000 души да получат най-модерните помощни средства, каза той. По думите му е разрешено нуждаещият се сам да намери мястото, откъдето да се снабди с помощно средство, като се направи тристранен договор между него, производителя и социалното министерство. За 2000 души осигурихме, но остана списък на чакащите.

Сега с това решение, с което даваме още пет милиона евро, няма списък на чакащи, а всички, които са заявили искане, ще бъдат удовлетворени.

По отношение на пенсионната реформа, Гуцанов каза, че дали ще има време за това Народно събрание, зависи как ще работят народните представители: