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Още три финала за България на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Италия

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Спорт
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Страната ще има общо шест финалa в последния ден на шампионата в неделя.

Още три финала за България на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Италия
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Българските състезатели си осигуриха участие на още три финала след третия ден на квалификациите на световното първенство по спортна акробатика за юноши и девойки в Пезаро, Италия. Така страната ще има общо шест финалa в последния ден на шампионата в неделя.

В съботните квалификации женската тройка 12-18 години Петя Георгиева, Мириям Мехмедова и Деница Пашалова заеха шесто място в балансовата композиция с оценка 27.700 точки. Така те продължават в битката за отличията с общ сбор от 54.500, който е шести по сила. В тази категория участваха 44 тройки.

На двойки жени 12-18 години Моника Костадинова и Ивая Ванкова са десети на темпо с 26.520 и ще участват на финала след шесто място в общото класиране с 54.140 точки.

Във възраст 13-19 години двойки жени София Христова и Християна Юлиева, които бяха с първа оценка в квалификациите на балансовата комбинация, се наредиха пети на темпо с 27.180.

Другата българска женска двойка в тази категория Дея Хаджиатанасова и Рая Лозева, сребърни медалистки от Европейското първенство в Люксембург 2025 на балансова комбинация във възраст Junior, са шести с 26.880 точки.

В общото класиране Христова и Юлиева влизат на финал с втори резултат от 55.530 точки, а Хаджиатанасова и Лозева са четвърти с 54.370, но в битката за медалите се допуска само по една двойка от държава.

Световното първенство по акробатика за юноши и девойки в Пезаро завършва в неделя с финалите във всички дисциплини и възрастови групи.

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