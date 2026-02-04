Основният ремонт на "Дунав мост" продължава по график

Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на "Дунав мост" при Русе. Дейностите се извършват в 320-метров участък в платното в посока България.

Произведени са 14 са нови стоманобетонни панели от общо 744 броя от началото на ремонтните дейности. Монтирани са и 20 стоманобетонни панели от общо 128 за затворения за ремонт участък, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

В следващите дни продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране.

Основният ремонт на "Дунав мост" се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.