БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд...
Чете се за: 02:07 мин.
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която...
Чете се за: 03:25 мин.
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни...
Чете се за: 01:12 мин.
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия...
Чете се за: 02:40 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията...
Чете се за: 03:37 мин.
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало":...
Чете се за: 04:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Основният ремонт на "Дунав мост" продължава по график

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Запази

Работи се без да се спира движението

Основният ремонт на "Дунав мост" продължава по график
Слушай новината

Демонтирани са стоманени плочи от тротоарните зони при основния ремонт на "Дунав мост" при Русе. Дейностите се извършват в 320-метров участък в платното в посока България.

Произведени са 14 са нови стоманобетонни панели от общо 744 броя от началото на ремонтните дейности. Монтирани са и 20 стоманобетонни панели от общо 128 за затворения за ремонт участък, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура".

В следващите дни продължава производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности, предвидени за торкретиране.

Основният ремонт на "Дунав мост" се извършва без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.

Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.

#Дунав мост край Русе #ремонтът на Дунав мост

Последвайте ни

ТОП 24

Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
1
Убит е Сейф ал-Ислам - син на бившия либийски лидер Муамар Кадафи
Довиждане на шейховете
2
Довиждане на шейховете
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт, извършителката е заловена
3
Дръзка кражба в автобус на столичния градски транспорт,...
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на секта" в случая
4
Убийството в Петрохан: Полицията е установила "мотиви на...
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят разследващите?
5
Тройното убийство край Петрохан - по какви версии работят...
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга националната сигурност заради присъствието на ДАНС
6
Иван Демерджиев за случая "Петрохан": Темата засяга...

Най-четени

Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден за утре
1
Оранжев код за обилни снеговалежи в почти цяла България е валиден...
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
2
DARA ще представи България на „Евровизия 2026“
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
3
Започва драстично застудяване, сняг ще вали в неделя
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
4
До -14° утре: В сила е предупреждение за ледено време
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
5
Румен Радев в "Панорама": Партия ще правим след изборите
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове
6
Ниагарският водопад замръзна: САЩ остават в плен на арктически студове

Още от: Регионални

Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Гоце Делчев Благоевград отбеляза 154 години от рождението на революционера Гоце Делчев
Чете се за: 01:15 мин.
Паркиран автомобил потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на къща в Хасково Паркиран автомобил потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на къща в Хасково
Чете се за: 00:37 мин.
Свлачище затвори едното платно на пътя за Мелник Свлачище затвори едното платно на пътя за Мелник
Чете се за: 03:40 мин.
Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия? Казусът с МБАЛ "Св. Анна": Каква ще бъде развръзката с отделението по детска хирургия?
Чете се за: 02:12 мин.
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай" Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай и пътувай"
Чете се за: 03:37 мин.

Водещи новини

Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети клиентки на салоните за красота
Разследващите в Бургас са свалили близо 120 видеоклипа със заснети...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите Президентът Йотова пред ИТН: Работим с Конституция, която руши баланса между властите
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията Президентът пред БСП-ОЛ: Стабилно мнозинство в следващия парламент да преразгледа промените в Конституцията
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента Илияна Йотова пред "ДПС – Ново начало": Президентът не носи отговорност за служебния премиер, тя е на парламента
Чете се за: 04:02 мин.
У нас
Паркиран автомобил потегли, прекоси булевард и се заби в ограда на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Заради високите сметки за ток: Започват извънредни проверки на...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Столичната община прекратява злоупотреби с функцията "Паркирай...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Внимание – опасно време! Значителни валежи от дъжд и условия...
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ