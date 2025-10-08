Оспорвани борби във всички класове на „Кралят на Траяла 2025“

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Организаторите вече гледат към изданието на надпреварата през 2026 година. Голямата цел пък е домакинството на европейския траялен шампионат през 2027 година.

Кралят на Траяла
Снимка: Пресслужба
Слушай новината

Провелата се през миналия уикенд офроуд надпревара „Кралят на Траяла 2025“ предложи два дни със спиращи дъха изпълнения на състезателните 4х4 машини по препятствията в каменната кариера край село Градец, община Костинброд. Въпреки че стартира с ден по-късно от планираното, заради поройния дъжд, който наложи повторно изграждане на част от трасето, състезанието успя да протече благополучно и с много зрелища.

В крайна сметка 48 от първоначално заявените 66 машини застанаха на стартовата арка и се впуснаха в битка за победата в съответните класове – „оригинал“, „стандартен/+“, „модифициран“ и „прототип“. По-голямата част от участниците бе в първите класове, но пък най-атрактивните изпълнения бяха при по-екстремните машини.

В оригиналният клас победата в „Кралят на Траяла 2025“ грабна Жоро Николов с Opel Frontera. Той успя да надвие В. Мехтеров със Suzuki Jimny, а третото място бе за чаровната Александра Попова със Suzuki Vitara.

В клас „стандарт“ Ивайло Иванов със Suzuki Grand Vitara, надделя над Бени Бенев и Антон Ангелов, също с машини на японската марка, за да оглави челната тройка. В клас „стандарт +“ пък, Тихомир Кръстев с Mitsubishi Pajero победи Станислав Райков с Nissan Patrol и Михаил Банков с Jeep Cherokee.

В класа на модифицираните офроуд машини най-добър в „Кралят на Траяла 2025“ бе Димитър Николаев, който безапелационно надделя над Борислав Любенов и Любомир Мишов. Още по-безапелационна бе испанската офроуд звезда Серхио Мираяс, който с лекота пребори за победата българите Цветан Найденов и Милен Златев.

Организаторите на „Кралят на Траяла“ вече гледат към изданието на надпреварата през 2026 година, като обещават още повече зрелища и още повече участници. Голямата цел пък е домакинството на Европейския траялен шампионат през 2027 година.

#Кралят на Траяла #офроуд

