Остров "Св. св. Кирик и Юлита" вече ще бъде управляван от Министерството на културата

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на имот - публична държавна собственост, представляващ част от остров „Св. св. Кирик и Юлита“ в гр. Созопол, на Министерство на културата.

С решението се създават условия за цялостно и устойчиво развитие на територията като обект с изключително висока културно-историческа стойност и стратегическо значение за опазването и популяризирането на културното наследство на Република България, посочват от пресслужбата на кабинета.

Осигурява се възможност за последователно реализиране на държавната политика по опазване, социализация и популяризиране на културното наследство, както и за развитието на острова като музеен, културен и научноизследователски център от международно значение. Решението е съобразено с действащите режими за опазване на територията.

Решението не води до допълнителни разходи за държавния бюджет и е насочено към гарантиране на устойчиво управление на държавната собственост в обществен интерес.