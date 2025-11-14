БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министърът на икономиката предлага за особен управител на...
Чете се за: 02:37 мин.

От ГДБОП са задържали молдовец, свързан с престъпна група за производство и разпространение на наркотици в Европа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
На 11 ноември е проведена международна акция в България, Чехия, Румъния, Унгария и Молдова от Европол и Евроджъст, свързана с производството на синтетични наркотици и прекурсори. България участва от 10 ноември, понеделник, а в четвъртък, във Варна, служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" са задържали молдовец, сочен за част го групата. Това каза на брифинг директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

Той допълни, че в страните, в които престъпната група е действала, са открити общо пет килограма метафетамин, прекурсори за производството му, както и документи.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов каза, че се предполага, че задържаният в България молдовец е един от основните доставчици на метамфетамин в България.

Главен комисар Раев съобщи и за друга акция на ГДБОП относно разпространение на наркотици в малките населени места в страната. При нея за задържани четирима и е разрит склад с множество вейпове с канабис.

# ГДБОП #разпространение на наркотици

