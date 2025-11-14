От ГДБОП са задържали молдовец, свързан с престъпна група за производство и разпространение на наркотици в Европа

На 11 ноември е проведена международна акция в България, Чехия, Румъния, Унгария и Молдова от Европол и Евроджъст, свързана с производството на синтетични наркотици и прекурсори. България участва от 10 ноември, понеделник, а в четвъртък, във Варна, служители на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" са задържали молдовец, сочен за част го групата. Това каза на брифинг директорът на ГДБОП главен комисар Боян Раев.

Той допълни, че в страните, в които престъпната група е действала, са открити общо пет килограма метафетамин, прекурсори за производството му, както и документи.

Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов каза, че се предполага, че задържаният в България молдовец е един от основните доставчици на метамфетамин в България.

Главен комисар Раев съобщи и за друга акция на ГДБОП относно разпространение на наркотици в малките населени места в страната. При нея за задържани четирима и е разрит склад с множество вейпове с канабис.