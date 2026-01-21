БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
От ПП-ДБ призоваха за спешни законодателни промени в съдебната система

Николай Минков от Николай Минков
Чете се за: 03:47 мин.
У нас
От ПП-ДБ призоваха за спешни законодателни промени в съдебната система
Снимка: БТА
България отново е пред избор, пределно ясен избор – да остане завладяна държава, управлявана като личен патримониум от олигархичния модел Борисов - Пеевски или да бъде пълноценна европейска правова държава, служеща на своите граждани, заявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ) в декларация, прочетена от Атанас Славов от парламентарната трибуна.

Ключов момент на предстоящия избор е отношението към проблемите на справедливостта и правосъдието, посочват от политическата сила. От днес всеки кандидат за управлението на държавата трябва да се определи къде стои по темата за освобождаването на завладените институции и каква конкретна визия с детайлни стъпки, инициативи и законопроекти би предложил. Тази битка се води не с общи популистки лозунги и послания, а всеки ден с всяко едно решение, с всяко едно назначение, с всяка една инициатива, отбелязаха от ПП-ДБ.

Основното искане на протестиращите граждани от края на 2025 г. беше за край на корупционното управление и за справедливо правосъдие, заяви Славов.

"Такъв протест ще има и днес, организиран от "Правосъдие за всеки". Протест, който за пореден път ще изкрещи в лицето на главния прокурор, бранен от плюшените зайчета в съдебната система, да напусне узурпираната от него позиция", посочи той.

През изминалите няколко години "Демократична България" и "Продължаваме Промяната" последователно отстоявахме идеите за независимо и справедливо правосъдие, за отчетна и отговорна прокуратура, работеща в публичен, а не в олигархичен интерес. Ще продължим да го правим както досега - с конкретни законодателни инициативи, непрекъснато разкриване на задкулисните кръгове и зависимости, включително в самата съдебна власт, заяви Атанас Славов.

През изминалите седмици внесохме проект на декларация на Народното събрание, с която призовахме изпълняващият функциите главен прокурор да се оттегли от поста, който заема вече в противоречие със закона шест месеца. Настояхме Висшият съдебен съвет незабавно да изпълни Закона за съдебната власт като избере нов изпълняващ функциите главен прокурор с гаранции за неговата политическа неутралност, професионализъм и почтеност, посочи депутатът от ПП-ДБ.

Разглеждането на нашата декларация преди дни беше отхвърлено от мнозинството в Комисията по правни въпроси, каза Славов. Пеевски не им разрешава, а Борисов и присъдружните малки ДПС-та изпълняват, коментира той.

Освен това Славов посочи, че са предложили промени в Закона за съдебната власт, които да гарантират независимостта на съда и безпристрастни решения по кадрови и дисциплинарни въпроси. Той добави, че четири месеца по-късно този законопроект е бил включен в дневния ред на парламента през миналата седмица, но удобно за мнозинството не се стигна до неговото гласуване поради изтичане на пленарното време.

Освобождаването на институциите е гръбнакът и залогът за нашето европейско бъдеще и на нашата правова и демократична държава, каквато наистина заслужаваме като достойни български граждани, заяви още Атанас Славов.

#декларация на ПП-ДБ #Атанас Славов #реформа в съдебната система

