Отава надви Ню Йорк Рейнджърс в НХЛ

Шейн Пинто и Уорън Фогъл вкараха голове в първите две части и Отава Сенатърс спечели с 2:1 срещу НЙ Рейнджърс в мач от редовния сезон на Националната хокейна лига на САЩ и Канада (НХЛ), за да задълбочи кризата в отбора на Майк Съливан.

Нюйоркчани отправиха само девет удара към вратата на Отава и станаха първият отбора с по-малко от десет в рамките на един мач от 4 декември 2003 насам. Тогава Вашингтон стреля девет пъти към вратата на Ню Джърси Девилс. За Рейнджърс това е изравнен клубен антирекорд, който допуснаха и през далечната 1955.

С победата Сенатърс записаха 83-ата си точка през редовния сезон и вече са само на две от НЙ Айлъндърс в надпреварата за последната уайдкард квота в Източната конференция. Отава е и с една точка пасив от Детройт Ред Уингс, а двата отбора ще се срещнат в дерби от Атлантическата дивизия тази вечер.

Рейнджърс са на дъното на Източната конференция с 65 точки и пет пасив от Флорида Пантърс и Торонто Мейпъл Лийфс. Конър Шийри отбеляза единственото попадение за тима от Ню Йорк.