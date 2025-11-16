БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
В други контролни срещи отборите на Мексико и Уругвай завършиха при равенство - 0:0, а Колумбия се наложи с 2:1 над Нова Зеландия.

Отборът на САЩ победи Парагвай с 2:1 в приятелски мач в Честър (Пенсилвания)
Снимка: БТА
Слушай новината

Джовани Рейна реализира гол още в четвъртата минута и помогна за отбелязването на второто попадение в 71-ата, дело на Фоларин Балогун, при победата на националния отбор на САЩ над Парагвай с 2:1 в приятелска футболна среща, играна в Честър (Пенсилвания). Това беше първа международна изява за Рейна след Копа Америка през 2024 година.

Американските национали ще завършат ноемврийската си подготовка в Тампа (Флорида) във вторник с контрола срещу Уругвай - друг южноамерикански отбор, който ще бъде част от 48-те тима на предстоящото Световно първенство.

Алекс Арсе Бариос отбеляза единствения гол за Парагвай в 11-ата минута. Парагвайците ще запишат първото си участие на Световно първенство, откакто се класираха за четвъртфиналите през 2010 година.

Рейна се превърна в дискусионна фигура след сагата след Мондиал 2022, която произтече от липсата му на игрово време на турнира и в крайна сметка засегна семействата както на Рейна, така и на бившия треньор на националния отбор на САЩ Грег Берхалтер.

Срещу Парагвай той получи първите си минути под ръководството на настоящия селекционер на американския състав Маурисио Почетино.

В други контролни срещи от тази нощ отборите на Мексико и Уругвай завършиха при равенство - 0:0 в Тореон, а Колумбия се наложи с 2:1 над Нова Зеландия на американска земя във Форт Лодърдейл (Флорида).

За колумбийците се разписаха Густаво Пуерта и Йохан Карбонеро, докато за Нова Зеландия точен бе Бенджамин Олд.

